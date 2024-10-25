В санаториях Краснодарского края планируют ввести туристический налог

С 1 января 2025 года туристический налог будут взимать с отдыхающих не только в отелях, но и в санаториях

Замминистра финансов Алексей Сазанов считает, что сбор для них нужно сделать минимальным — 100 рублей в сутки. Причина в том, что невозможно установить, сколько стоит конкретно койко-ночь.

22 октября «Парламентская газета» сообщила , что Совет Федерации одобрил поправку в налоговый кодекс РФ, согласно которой с 1 января 2025 года туристический налог будут платить не только отели, но и санатории.

С ним не согласился председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Он отметил, что сегодня санатории не раскрывают, сколько постояльцы платят за проживание, в этом наблюдается элемент недобросовестной конкуренции с отелями. Артамонов предложил подумать над обязанностью санаторно-курортных учреждений отдельно указывать стоимость проживания для исчисления налоговой базы.

Сенаторы предложили на этом не останавливаться и сделать туристический налог обязательным для клиентов гостевых домов, которые сейчас не значатся ни в одном законе.

По данным портала «Санатории-России.рф», в здравницах Краснодарского края в 2023 году отдохнули 1 млн 286 тыс. человек. По оценкам BusinesStat, в 2023-м численность потребителей санаторно-курортных услуг в стране увеличилась на 6% — с 6,4 до 6,8 млн.

Напомним, в июле 2024 года Минфин заявил, что собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог. Это будет местный платеж, муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры. Местные власти смогут устанавливать льготы для некоторых категорий вплоть до полного освобождения от уплаты.

Ставка постепенно будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному проценту в год до 2029 года. С 2030 года её размер увеличиваться не будет.

После этого о турналоге заговорили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре и Сочи.