Краснодарский антикнижный клуб проведет встречу, на которой соберет деньги и книги в поддержку магазину «Чарли»

В Краснодаре 29 августа и 1 сентября состоятся встречи антикнижного клуба для выгоревших, работающих и ленивых (18+)

Краснодарский антикнижный клуб «Не читал, но обсуждаю» анонсировал на 29 августа и 1 сентября две очные встречи.

Участникам предлагают на выбор несколько изданий:

для работающих (классика) — Джордж Оруэлл «Дочь священника»;

для выгоревших (массовая, детская и прочая «легкая» литература) — Станислав Лем «Солярис»;

для ленивых (малые формы) — Габриэль Гарсиа Маркес «Полковнику никто не пишет».

«Можно прочитать один текст, а можно все. Можно начать любой из них — и любой бросить. Можно прийти, не читая. Вообще всё можно», — рассказали организаторы.

Также эти встречи будут благотворительными. В помещении разместят бокс для сбора донатов в помощь книжному магазину «Чарли» после пожара.

«Если у вас есть книги, которые вы хотели бы кому-то подарить, — приносите их к нам, совсем скоро мы будем помогать «Чарли» в большом и классном деле, они нам очень пригодятся», — добавили оранизаторы.

Участников ждут 29 августа в 19:00 и 1 сентября в 17:00 в фотостудии «Систерс» по адресу улица Красноармейская, 62. Стоимость посещения 200 рублей.

Напомним, антикнижный клуб для выгоревших, работающих и ленивых «Не читал, но обсуждаю» появился в Краснодаре в июне 2024 года.