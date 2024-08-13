Краснодарский антикнижный клуб проведет встречу, на которой соберет деньги и книги в поддержку магазину «Чарли»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В Краснодаре 29 августа и 1 сентября состоятся встречи антикнижного клуба для выгоревших, работающих и ленивых (18+)

Краснодарский антикнижный клуб «Не читал, но обсуждаю» анонсировал на 29 августа и 1 сентября две очные встречи.

Читайте также:

Участникам предлагают на выбор несколько изданий:

  • для работающих (классика) — Джордж Оруэлл «Дочь священника»;
  • для выгоревших (массовая, детская и прочая «легкая» литература) — Станислав Лем «Солярис»;
  • для ленивых (малые формы) — Габриэль Гарсиа Маркес «Полковнику никто не пишет».

«Можно прочитать один текст, а можно все. Можно начать любой из них — и любой бросить. Можно прийти, не читая. Вообще всё можно», — рассказали организаторы.

Также эти встречи будут благотворительными. В помещении разместят бокс для сбора донатов в помощь книжному магазину «Чарли» после пожара.

«Если у вас есть книги, которые вы хотели бы кому-то подарить, — приносите их к нам, совсем скоро мы будем помогать «Чарли» в большом и классном деле, они нам очень пригодятся», — добавили оранизаторы.

Участников ждут 29 августа в 19:00 и 1 сентября в 17:00 в фотостудии «Систерс» по адресу улица Красноармейская, 62. Стоимость посещения 200 рублей.

Напомним, антикнижный клуб для выгоревших, работающих и ленивых «Не читал, но обсуждаю» появился в Краснодаре в июне 2024 года. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в августе пройдут благотворительные акции и культурные мероприятия. Собранные средства передадут сгоревшему книжному «Чарли» и другим пострадавшим пространствам.

Афиша Книги Краснодар Литература отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре и Горячем Ключе отремонтируют трассу М-4 «Дон»
Синий пришелец. В Новороссийске обнаружили необычную медузу
Краснодарский антикнижный клуб проведет встречу, на которой соберет деньги и книги в поддержку магазину «Чарли»
Спрос на винный туризм в РФ вырос на 25%. Самым популярным стало «Абрау-Дюрсо» — 600 тыс. гостей в 2023 году
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Синяя тюрьма»
В Краснодаре появится автокинотеатр. Его хотят открыть весной 2025 года

Лента новостей

Символика Японского сада в Краснодаре: медитации и прирученная природа
5 августа, 16:00
Символика Японского сада в Краснодаре: медитации и прирученная природа
В Краснодаре пройдет фестиваль «Локаллист»
11 августа, 17:04
В Краснодаре пройдет фестиваль «Локаллист»
10 человек на квадратный метр
Вчера, 17:33
10 человек на квадратный метр
Пляжи Анапы, Новороссийска и Геленджика стали самыми перегруженными

Реклама на сайте