В Краснодаре пройдут благотворительные культурные акции в помощь сгоревшему магазину. Как в них поучаствовать

В Краснодаре пройдут благотворительные акции и культурные мероприятия. Собранные средства передадут сгоревшему книжному «Чарли» и другим пострадавшим пространствам (12+)

Напомним, вечером 31 июля на улице Красной загорелся жилой дом. Огонь перекинулся на здание, где расположены керамическая мастерская и ресейл-площадка фонда «Открытая среда», магазин «Чарли» и растенишная «Ботанка». 1 августа владелица книжного «Чарли» Анна Кадикова объявила сбор средств для всех пострадавших резидентов, а 3 августа подтвердила в своем телеграм-канале, что магазин сгорел. «Красивый книжный магазин «Чарли» в том виде, в котором мы его знали, закончился. В том виде его уже не будет».

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На помощь откликнулись краснодарские экскурсоводы, частные театры, кофейни, книжный клуб и другие сообщества. Поддержать «Чарли» и его соседей можно, приняв участие в мероприятиях. Собранные деньги передадут пострадавшим пространствам. 10 августа проект «Кубань расходящихся тропок» проведет благотворительную экскурсию по Всесвятскому кладбищу. Начало в 18:30, стоимость — 700 рублей.



11 августа в «Одном театре» пройдет лекция о высоком искусстве и массовой культуре. Спикер — филолог и руководитель литературно-драматургической части Краснодарского театра драмы Настасья Пономарева. Начало в 16:30, вход — 500 рублей.

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С 7 по 28 августа литературное сообщество «Бродский» объявило сбор книг для распродажи, которая пройдет 30 и 31 августа на фестивале «Локаллист» в арт-резиденции «Дом книги».



31 августа плейбэк-театр «Перекидывает мост» покажет перформанс «Огонь». Начало в 19:00, билеты — 500 рублей. «Мы привыкли обозначать этим словом восторг. Соглашаться и поддерживать невидимого собеседника горящим смайликом. Измерять огнем крутость идеи. Без особого внимания к содержанию и смыслу слова. Мы не хотим столкнуться с ним взаправду. Когда горит. И когда сгорает», — поделились организаторы.