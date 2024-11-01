Власти рассказали о будущем исторических объектов на территории Краснодарского МЖК

Маслобойный завод Аведовых в Краснодаре © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края

Маслобойный завод Аведовых в Краснодаре © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края

Маслобойный завод Аведовых в Краснодаре будет под особой охраной государства

Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана. 9 октября появилась информация, что на месте масложиркомбината власти намерены построить высотки. Позже мэр Наумов назвал территорию завода «мертвой промышленной зоной». Ранее бывший градоначальник Первышов запретил когда-либо застраивать эту территорию. 31 октября администрация Краснодарского края сообщила, что маслобойный завод Аведовых на улице Тихорецкой будет находиться под особой охраной государства. Земля, на которой расположен объект культурного наследия, поделена на четыре части и для каждой определён режим использования. Разрешено прокладывать новые инженерные сети, ремонтировать существующие коммуникации, возводить парковки, однако снос исторических зданий строго запрещен. Также запрещено строить новые постройки, которые будут угрожать объектам культурного наследия. Документ, подписанный 29 октября начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Георгием Давыденко, устанавливает требования по сохранению исторического ансамбля.

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На территории комбината находятся объекты культурного наследия начала XX века: «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых», здание лаборатории, производственные помещения. Его возвели в 1904 году. Братья Степан и Иван Аведовы — персидские подданные и крупнейшие предприниматели того времени. После Гражданской войны и установления советской власти все предприятия, им принадлежавшие, национализировали. В послевоенные годы масложиркомбинат восстановили. Завод стал одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности в СССР.