Общественные обсуждения нового генплана Краснодара продлятся всего неделю. Когда и где его можно увидеть
Общественные обсуждения по проекту единого документа территориального планирования Краснодара стартуют 19 октября
8 октября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что общественные обсуждения по проекту нового генплана пройдут с 19 по 25 октября. Документ доступен на сайте ФГИС ТП.
В течение недели все заинтересованные жители Краснодара могут подать свои замечания на сайте администрации. Комиссия по землепользованию и застройке их рассмотрит и опубликует заключение. Здесь можно найти инструкцию, как подать замечания по генплану.
С 21 октября материалы разместят по 35 адресам города — с документами можно будет ознакомиться лично. Это здания по улицам Красной, 122 и Коммунаров, 173, помещения внутригородских округов, дома культуры и библиотеки, другие общественные пространства в пригородных населенных пунктах. Карту со всеми адресами можно найти по ссылке.
Власти Краснодара хотят принять новый генплан:
На экспозициях разместят схемы и пояснительные записки, будут работать специалисты департамента архитектуры и разработчики проекта.
При этом мэр города Евгений Наумов заявлял, что у краснодарцев будет два месяца на внесение замечаний. В 2020 году на это давался месяц.
Как писали Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон. Там смогут жить более 24 тыс. человек.