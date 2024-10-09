Общественные обсуждения нового генплана Краснодара продлятся всего неделю. Когда и где его можно увидеть

8 октября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что общественные обсуждения по проекту нового генплана пройдут с 19 по 25 октября. Документ доступен на сайте ФГИС ТП.

В течение недели все заинтересованные жители Краснодара могут подать свои замечания на сайте администрации. Комиссия по землепользованию и застройке их рассмотрит и опубликует заключение. Здесь можно найти инструкцию, как подать замечания по генплану.

С 21 октября материалы разместят по 35 адресам города — с документами можно будет ознакомиться лично. Это здания по улицам Красной, 122 и Коммунаров, 173, помещения внутригородских округов, дома культуры и библиотеки, другие общественные пространства в пригородных населенных пунктах. Карту со всеми адресами можно найти по ссылке.