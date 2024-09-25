9,2 тыс. тонн: в Азово-Черноморском бассейне более трети добычи составила хамса

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В 2024 году в Азово-Черноморском бассейне добыли 25,1 тыс. тонн рыбы. Из них более трети составила хамса

24 сентября пресс-служба Росрыболовства сообщила, что с начала 2024 года рыбаки добыли в Азовском и Черном морях 9,2 тыс. тонн хамсы. Это на 0,7 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Всего в этом году в Азово-Черноморском бассейне добыли 25,1 тыс. тонн рыбы.

В Азовском море стало больше креветок, мидий и рапанов, однако уменьшилась популяция рыбы:

В России в 2024 году рыбаки выловили более 3,7 млн тонн водных биоресурсов. Больше всего добыли в Дальневосточном бассейне — более 2,8 млн тонн.

В Северном бассейне поймали 361,6 тыс. тонн рыбы, в Западном — 56 тыс. тонн, а в Волжско-Каспийском — 52,6 тыс. тонн.

Напомним, что в ноябре 2023 года 1 кг хамсы в Краснодарском крае в среднем стоил 380 рублей. Весной того же года в Азовском море в три раза сократились запасы этой рыбы.

Как писали Юга.ру, в Сочи в реку Мзымта выпустили 7806 мальков черноморского краснокнижного лосося.

Азовское море Рыболовство Черное море Экология

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9,2 тыс. тонн: в Азово-Черноморском бассейне более трети добычи составила хамса
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