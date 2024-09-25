9,2 тыс. тонн: в Азово-Черноморском бассейне более трети добычи составила хамса

В 2024 году в Азово-Черноморском бассейне добыли 25,1 тыс. тонн рыбы. Из них более трети составила хамса

24 сентября пресс-служба Росрыболовства сообщила, что с начала 2024 года рыбаки добыли в Азовском и Черном морях 9,2 тыс. тонн хамсы. Это на 0,7 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Всего в этом году в Азово-Черноморском бассейне добыли 25,1 тыс. тонн рыбы.