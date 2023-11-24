380 рублей за 1 кг. Рыбодобытчик объяснил, почему хамса так дорого стоит сейчас

Сейчас рыба стоит 380 рублей за 1 кг, однако цена может достичь 500 рублей. Таким образом, хамса в Новороссийске может стать деликатесом. По словам Атанова, причина в сильном ветре и шторме: рыбаки просто не могут выйти в море.

«С начала путины, с 20 октября, мы были в море всего лишь пять дней и ловили всего по пять тонн рыбы. Экономическая ситуация в рыбопромысловом флоте катастрофическая! Причем, нет не только хамсы. В этом году нет ставриды, саргана, кефали. Рыбы объективно стало меньше. Не знаю, что стало причиной такого резкого снижения численности рыбы. Может, действительно, дело в том, что в море загрязняется канализационными стоками с бытовой химией», — цитирует Атанова «Новороссийский рабочий».

Также среди причин он называет перелов и варварское отношение промысловиков, работающих на больших океанических судах.

Напомним, что начале ноября в Новороссийске состоялся фестиваль хамсы. Он воздает должное рыбе, уловы которой помогли горожанам выжить в голодные военные годы.