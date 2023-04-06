В Азовском море в три раза сократились запасы хамсы — рыбодобытчик

Годовой запас промысловой азовской хамсы сократился с 300–400 тыс. до 70–100 тыс. тонн

Руководитель новороссийской рыбопромышленной компании Юрий Атанов рассказал о сокращении годового запаса промысловой азовской хамсы с 300–400 тыс. до 70–100 тыс. тонн, сообщает «РБК Краснодар».

Он считает, что причина снижения популяции — присоединение севастопольского рыболовецкого флота, который состоит из судов океанического типа СРТМ, оснащенного тралами.

Рыболовный трал — это буксируемое сетное орудие лова, применяемое в мировом морском промышленном рыболовстве. Лов тралом считается губительным для донных гидробионтов. Так уничтожается их фауна и прикреплённые водоросли-макрофиты. Для восстановления донной экосистемы требуются от полутора до шести с половиной лет.

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Также в Черном море стало меньше кильки, барабули, ставриды, а в Азовском — тарани, рассказал предприниматель.