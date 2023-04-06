В Азовском море в три раза сократились запасы хамсы — рыбодобытчик

Краснодарский край

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  • "Кубанская ярмарка" в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    "Кубанская ярмарка" в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Годовой запас промысловой азовской хамсы сократился с 300–400 тыс. до 70–100 тыс. тонн

Руководитель новороссийской рыбопромышленной компании Юрий Атанов рассказал о сокращении годового запаса промысловой азовской хамсы с 300–400 тыс. до 70–100 тыс. тонн, сообщает «РБК Краснодар».

Он считает, что причина снижения популяции — присоединение севастопольского рыболовецкого флота, который состоит из судов океанического типа СРТМ, оснащенного тралами.

Рыболовный трал — это буксируемое сетное орудие лова, применяемое в мировом морском промышленном рыболовстве. Лов тралом считается губительным для донных гидробионтов. Так уничтожается их фауна и прикреплённые водоросли-макрофиты. Для восстановления донной экосистемы требуются от полутора до шести с половиной лет.

В Азовском море оказалось около 20 млн тонн моллюска анадара:

Также в Черном море стало меньше кильки, барабули, ставриды, а в Азовском — тарани, рассказал предприниматель.

Как сообщали ранее Юга.ру, на юге планируют разводить дальневосточных креветок. Их ранее обнаружили в Черном и Азовском морях.

Азовское море Еда Новороссийск Продукты питания Рыболовство Экология

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