«Нужно минимум два новых моста через реку». Экс-главный архитектор Кубани рассказал, как устранить пробки в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Эксперт считает, что проблему пробок в Краснодаре решат мосты через реку Кубань в Адыгею

17 сентября член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Рысин в интервью «РБК ТВ Юг» предложил, как улучшить транспортную инфраструктуру Краснодара.

По его словам, в городе нужно построить как минимум два новых моста через реку Кубань. Один — в районе станицы Елизаветинской. И второй мост — в районе улицы Вишняковой.

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«Минимум два, на самом деле, лучше бы и три. И тогда город поедет, это во-первых. Во-вторых, мы вовлечем в развитие города, в его инфраструктуру прилегающие территории Адыгеи, которые тоже от этого страдают», — заявил Юрий Рысин.

Ранее экс-главный архитектор Кубани высказался против идеи строительства подземного метро в Краснодаре. Он считает, что это проблемный и дорогой проект. По его мнению, лучше развивать трамвайную сеть.

Как писали Юга.ру, 3 сентября Минэкономики Краснодарского края сообщило, что протяженность подземного метро в Краснодаре составит 25,6 км. Пути проложат от ж/д вокзала «Краснодар-1» до аэропорта «Пашковский». Строительство участка займет 6 лет.

Дороги Краснодар Пробки Строительство Транспорт

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