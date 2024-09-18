«Нужно минимум два новых моста через реку». Экс-главный архитектор Кубани рассказал, как устранить пробки в Краснодаре

По его словам, в городе нужно построить как минимум два новых моста через реку Кубань. Один — в районе станицы Елизаветинской. И второй мост — в районе улицы Вишняковой.

«Минимум два, на самом деле, лучше бы и три. И тогда город поедет, это во-первых. Во-вторых, мы вовлечем в развитие города, в его инфраструктуру прилегающие территории Адыгеи, которые тоже от этого страдают», — заявил Юрий Рысин.

Ранее экс-главный архитектор Кубани высказался против идеи строительства подземного метро в Краснодаре. Он считает, что это проблемный и дорогой проект. По его мнению, лучше развивать трамвайную сеть.