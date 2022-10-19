Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов пойдёт добровольцем в зону СВО

«Указ о частичной мобилизации меня не затронул. Однако большинству критериев я соответствую, здоровье в норме. Во время срочной службы в российской армии в 1994-96 годах был в горячих точках. Помимо небольшой боевой практики, есть большой опыт гражданской службы. Уверен, что всё это пригодится в зоне СВО», — рассказал бывший мэр.

Об этом он написал в своём телеграм-канале. По словам бывшего главы, он подал заявление в краснодарский военкомат 19 октября и получил одобрение.

Первышов сообщил, что в пятницу, 21 октября, он отправится в центр подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области. После прохождения сборов поедет в военную часть для выполнения поставленных задач в зоне СВО.

«Почему я решил участвовать в СВО. Я иду ради будущего своей семьи и своей Родины. Настало время ответить на главный вопрос — каким я вижу это будущее, что для этого я готов сделать сам. Семья должна видеть, что отец готов их защитить, а не спрятаться. Я за мирное будущее в свободной независимой стране, сейчас для этого необходимо выполнять решения верховного главнокомандующего», — заключил Евгений Первышов.

Евгений Первышов стал главой Краснодара в декабре 2016 года, сменив на этом посту Владимира Евланова, который избрался в Госдуму VII созыва. Свои должностные обязанности он исполнял до сентября 2021-го. Первышов сложил полномочия по той же причине, что и его предшественник — выдвигался в Госдуму от «Единой России» по 46-му Краснодарскому одномандатному округу, набрав свыше 53% голосов. Тогда бывший мэр пообещал следующие пять лет заниматься развитием Краснодара и его поддержкой на федеральном уровне.



Известно, что у Евгения Первышова четверо детей.

Ранее Юга.ру писали, что бывший глава кубанской столицы Андрей Алексеенко занял пост в совете министров и ВГА Харьковской области. Ради этого он отказался от должности мэра Краснодара.

4 октября Минобороны РФ признало потерю территорий в Харьковской области, подшефной Краснодарскому краю. Двумя неделями ранее Алексеенко вернулся на Кубань, чтобы собрать гуманитарную помощь эвакуированным жителям и поддержать беженцев.