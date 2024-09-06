Общественная палата Краснодара хочет принять «Этический кодекс жителя». Узнали подробности и разные мнения

Краснодарский край

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  •   © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
      © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В Краснодаре разрабатывают «Этический кодекс» с правилами поведения и ценностями «истинных» жителей города

20 июня Общественная палата Краснодара сообщила о разработке системы правил и моральных принципов жителей краевого центра.

«Этический кодекс — это лаконично сформулированная мораль о том, что может, и что ни при каких обстоятельствах не сделает горожанин, считающий себя истинным краснодарцем», — рассказали авторы инициативы.

Документ планируют принять на форуме общественных объединений Краснодарского края 21 ноября 2024 года. Какие конкретно пункты войдут в «свод правил» — неизвестно.

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Например, член Общественной палаты Станислав Домбровский рассказал, что кодекс может помочь воссоздать культуру озеленения в частном секторе и раздельного сбора отходов, а протоиерей Алексей Касатиков считает, что жители Краснодара должны ценить семейные узы, избавляться от пьянства и курения, уважать религиозные ценности страны.

Юга.ру узнали мнение о новой инициативе у депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова.

«Цивилизованное общество должно жить в первую очередь по законам. Проблемы в нашей стране связаны с отвратительным исполнением законов, в первую очередь властью, а не с отсутствием каких-то этических кодексов.

Каждое практически ведомство понапринимало разных «этических кодексов служащих». Кому это помогло и кому от них легче стало? Просто тонны макулатуры понаписали, которой пренебрегают сами написавшие чиновники».

Депутат отметил, что Общественная палата не уполномочена принимать какие-либо документы от имени граждан и должна заниматься другой работой.

«Общественная палата в первую очередь должна защищать права граждан и поднимать общественно значимые проблемы перед руководством города и края. Лучше бы активно этим занимались, а не страдали мифическими и никому не нужными кодексами, о которых забудут на второй день после принятия».

«И последнее. Кодекс — это про неукоснительное поведение, а этика подразумевает различные варианты поведения. Я, например, атеист, насколько это совпадает с этикой верующего человека?» — добавил Александр Сафронов.

Краснодарцы попросили Путина остановить строительство храма на набережной в Юбилейном:

А вот что ответила Юга.ру активистка Яна Антонова:

«Сразу вспомнилась пословица: «Когда коту делать нечего, он яйца лижет». Видимо, Общественной палате просто нечем заняться. Лучше бы помогли жителям Юбилейного отстоять рынок «Октябрь» и Рождественскую набережную от застройки храмом».

Идеи может внести каждый житель Краснодара. Предложения следует оставлять на сайте или отправлять на электронную почту opkrasnodar@bk.ru, указав в теме письма «Этический кодекс жителя Краснодара».

Как писали Юга.ру, власти Краснодара закрыли рынок «Октябрь» в Юбилейном микрорайоне. Местные жители всказались против и вышли на улицу с протестом.

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