Общественная палата Краснодара хочет принять «Этический кодекс жителя». Узнали подробности и разные мнения

«Этический кодекс — это лаконично сформулированная мораль о том, что может, и что ни при каких обстоятельствах не сделает горожанин, считающий себя истинным краснодарцем», — рассказали авторы инициативы.

Например, член Общественной палаты Станислав Домбровский рассказал , что кодекс может помочь воссоздать культуру озеленения в частном секторе и раздельного сбора отходов, а протоиерей Алексей Касатиков считает , что жители Краснодара должны ценить семейные узы, избавляться от пьянства и курения, уважать религиозные ценности страны.

Юга.ру узнали мнение о новой инициативе у депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова.

«Цивилизованное общество должно жить в первую очередь по законам. Проблемы в нашей стране связаны с отвратительным исполнением законов, в первую очередь властью, а не с отсутствием каких-то этических кодексов.

Каждое практически ведомство понапринимало разных «этических кодексов служащих». Кому это помогло и кому от них легче стало? Просто тонны макулатуры понаписали, которой пренебрегают сами написавшие чиновники».

Депутат отметил, что Общественная палата не уполномочена принимать какие-либо документы от имени граждан и должна заниматься другой работой.

«Общественная палата в первую очередь должна защищать права граждан и поднимать общественно значимые проблемы перед руководством города и края. Лучше бы активно этим занимались, а не страдали мифическими и никому не нужными кодексами, о которых забудут на второй день после принятия».



«И последнее. Кодекс — это про неукоснительное поведение, а этика подразумевает различные варианты поведения. Я, например, атеист, насколько это совпадает с этикой верующего человека?» — добавил Александр Сафронов.