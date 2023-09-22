С днем рождения, Краснодар! В День города проходим локально-патриотический тест

В 2023 году Краснодар отмечает 230 лет со дня основания. Планируем праздничные выходные вместе с горожанами, вспоминаем, почему юбилейная дата стала предметом споров, и освежаем в памяти факты из истории и географии столицы Кубани.

По мнению активиста и автора телеграм-канала «Азбука горожанина» Виталия Черкасова, отмечать в этом году юбилейную дату, 230 лет, прямо противоречит городскому уставу, в котором годом основания Краснодара назван 1794 (то есть по уставу городу все еще 229 лет). А историк Виталий Бондарь напоминает, что город все же был основан в июне 1793 года и уже к октябрю получил свое тогдашнее название, Екатеринодар. Следовательно, устав уставом, а лет все же 230. Подробнее об этом Юга.ру писали здесь.

О том, что концерта на главной площади не будет и в этом году, стало известно еще в середине сентября, но ряд мероприятий власти все же запланировали.

Юга.ру со своей стороны предлагают отметить праздник, пройдя наш короткий тест. Сколько все же километров до моря, какой городской памятник самый высокий, кто из краснодарцев трижды побеждал на Олимпийских играх. Хорошо ли вы знаете Краснодар?