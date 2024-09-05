Власти Краснодара закрыли рынок «Октябрь» в Юбилейном микрорайоне. Местные жители против

Предыстория: В августе 2024 года власти Краснодара заявили о сносе рынка на улице Думенко, 13 в Юбилейном микрорайоне. На его месте решили построить спортивный объект. По словам мэра города, рынок «давно изжил себя».

«Утренний Юг» сообщил, что 1 сентября жители Юбилейного микрорайона Краснодара выступили против сноса рынка на улице Думенко. Более 50 человек вышли на улицу. Горожане хотят сохранить его, так как это единственное место, куда могут дойти пенсионеры, проживающие в соседних домах. Рынок работал с 2006 года.

Одна из жительниц микрорайона рассказала СМИ, что людям часто обещали построить социальные объекты, а земля уходила под коммерцию:

«Там, где «Вегас» должен был быть банно-прачечный комбинат. Там, где «Версаль» должен был быть кинотеатр. Рынок «Октябрь» находился на улице Северной, между улицей Рашпилевской и Октябрьской. Но у мэрии родился план — мы тут поставим Дворец бракосочетания. Где, он? Что там стоит? Галерея! И так же будет с этим рынком!».

Жители Юбилейного также заявили, что за неделю они собрали более 400 подписей за сохранение рынка, но власти проигнорировали сбор.



Помимо этого, СМИ узнали, почему на рынке мало работающих магазинов:

«Рынок был взят в аренду у города. До 2015 года он был муниципальным, а после директор рынка взял его в аренду. На протяжении 10 лет он постоянно увеличивал арендную плату. Иногда арендная плата повышалась два раза в год. Постепенно продавцы стали уходить», — поделилась работница рынка.

4 сентября пресс-служба мэрии Краснодара рассказала, что на месте рынка на улице Думенко заработает ярмарка выходного дня на 30 торговых мест. Ее планируют открыть 19 октября вдоль гаражного кооператива, где сейчас паркуются машины. В мэрии пообещали привести это место в порядок и на время торговли освободить от автомобилей.