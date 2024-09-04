В Олимпийском парке Сочи ввели ограничения для самокатов и других СИМов

Краснодарский край

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  • © Фото Eduardo Alvarado, unsplash.com
    © Фото Eduardo Alvarado, unsplash.com

В Сириусе вступили в силу ограничения дли электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Рассказываем, какие

Пресс-служба «Сириуса» сообщила, что 1 сентября на федеральной территории ввели новые ограничения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Схема ограничений

Схема ограничений

Необходимо притормаживать и ехать не более 10 км/ч:

  • вблизи пешеходных переходов на расстоянии не менее 10 метров;
  • у образовательных учреждений на улицах Воскресенской, 18, Полевой, 12, Общинной, 59, Фигурной, 3;
  • вдоль улиц Таврической и Фигурной;
  • вдоль Олимпийского проспекта напротив «Сочи Парка».

Притормаживать и ехать не более 15 км/ч:

  • вдоль Олимпийского проспекта от улицы Триумфальной до Чемпионов;
  • вдоль улицы Чемпионов до перекрестка с круговым движением на пересечении с Олимпийским проспектом.

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Также появились новые правила парковки электросамокатов.

Теперь их нельзя оставлять на:

  • остановках;
  • проезжей части;
  • ближе одного метра от края проезжей части;
  • возле наземных переходов;
  • на территориях, где запрещено движение электросамокатов;
  • на тротуарах, если ширина прохода меньше полутора метров.

При нарушениях самокаты будут забирать в места временного хранения.

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) — это индивидуальный транспорт с электродвигателем, имеющий одно или несколько колес. К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и подобные устройства.

Напомним, что ограничения на передвижение на электросамокатах уже ввели в Анапе и в нескольких районах Сочи, на пляжах и набережных курорта, в парках Краснодара и на бульваре в центре города. В 2024 году на СИМ запретят ездить по улице Красной в столице Кубани, а также на набережной Новороссийска.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут штрафовать водителей электросамокатов, которые нарушают ПДД.

Безопасность Дороги Парки Самокаты Сириус Сочи Транспорт

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