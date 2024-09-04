В Олимпийском парке Сочи ввели ограничения для самокатов и других СИМов

В Сириусе вступили в силу ограничения дли электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Рассказываем, какие

Пресс-служба «Сириуса» сообщила, что 1 сентября на федеральной территории ввели новые ограничения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Необходимо притормаживать и ехать не более 10 км/ч: вблизи пешеходных переходов на расстоянии не менее 10 метров;

у образовательных учреждений на улицах Воскресенской, 18, Полевой, 12, Общинной, 59, Фигурной, 3;

вдоль улиц Таврической и Фигурной;

вдоль Олимпийского проспекта напротив «Сочи Парка». Притормаживать и ехать не более 15 км/ч: вдоль Олимпийского проспекта от улицы Триумфальной до Чемпионов;

вдоль улицы Чемпионов до перекрестка с круговым движением на пересечении с Олимпийским проспектом.

Также появились новые правила парковки электросамокатов. Теперь их нельзя оставлять на: остановках;

проезжей части;

ближе одного метра от края проезжей части;

возле наземных переходов;

на территориях, где запрещено движение электросамокатов;

на тротуарах, если ширина прохода меньше полутора метров. При нарушениях самокаты будут забирать в места временного хранения.

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) — это индивидуальный транспорт с электродвигателем, имеющий одно или несколько колес. К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и подобные устройства.