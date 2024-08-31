Летом 2024 года пассажиропоток лайнера Astoria Grande из Сочи вырос на 25%

Круизный лайнер Astoria Grande летом 2024 года перевез 20 тыс. человек

30 августа «РБК Краснодар» сообщил , что пассажиропоток круизного лайнера Astoria Grande в 2024 году вырос на 25% по сравнению с высоким сезоном прошлого года.

«С начала сезона по конец августа оператор перевез более 20 тыс. человек. Это примерно на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — рассказал генеральный директор ООО «СК Аквилон» Станислав Наумов.

В летний сезон круизы лайнера достигли загрузки около 85% от максимальной вместимости. Средний показатель составил 80%.

На сайте лайнера доступны места на морские путешествия. Так, 7 сентября можно отправиться в восьмидневный круиз по маршруту Сочи — Стамбул — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи. Каюта обойдется минимум в 118 тыс. рублей на человека.

С 12 октября 15-дневный тур Сочи — Амасра — Бодрум — Мармарис — Анталья — Алания — Измир — Стамбул — Сочи стоит от 124 тыс. рублей. На апрель и май 2025 года забронировать тур можно со скидкой — от 90 тыс. рублей.

Чтобы в конце мая 2025 года посетить греческие острова, придется заплатить от 150 тыс. рублей.