Летом 2024 года пассажиропоток лайнера Astoria Grande из Сочи вырос на 25%

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA
    Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA

Круизный лайнер Astoria Grande летом 2024 года перевез 20 тыс. человек

30 августа «РБК Краснодар» сообщил, что пассажиропоток круизного лайнера Astoria Grande в 2024 году вырос на 25% по сравнению с высоким сезоном прошлого года. 

Караоке и спа-вагон:

«С начала сезона по конец августа оператор перевез более 20 тыс. человек. Это примерно на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — рассказал генеральный директор ООО «СК Аквилон» Станислав Наумов.

В летний сезон круизы лайнера достигли загрузки около 85% от максимальной вместимости. Средний показатель составил 80%.

На сайте лайнера доступны места на морские путешествия. Так, 7 сентября можно отправиться в восьмидневный круиз по маршруту Сочи — Стамбул — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи. Каюта обойдется минимум в 118 тыс. рублей на человека.

С 12 октября 15-дневный тур Сочи — Амасра — Бодрум — Мармарис — Анталья — Алания — Измир — Стамбул — Сочи стоит от 124 тыс. рублей. На апрель и май 2025 года забронировать тур можно со скидкой — от 90 тыс. рублей. 

Чтобы в конце мая 2025 года посетить греческие острова, придется заплатить от 150 тыс. рублей. 

  • © Скриншот с сайта astoriagrande.com
    © Скриншот с сайта astoriagrande.com
  • © Скриншот с сайта astoriagrande.com
    © Скриншот с сайта astoriagrande.com
  • © Скриншот с сайта astoriagrande.com
    © Скриншот с сайта astoriagrande.com
  • © Скриншот с сайта astoriagrande.com
    © Скриншот с сайта astoriagrande.com
  • © Скриншот с сайта astoriagrande.com
    © Скриншот с сайта astoriagrande.com

Ранее пресс-служба Южного таможенного управления сообщила, что пассажиропоток в морпорту Сочи вырос на 25% с начала 2024 года. Специалисты зарегистрировали 59 тыс. пассажиров и членов экипажей 101 морского судна.

Напомним, на майские праздники туристы раскупили 80% билетов на лайнер Astoria Grande из Сочи в города Турции и Египта.

Как писали Юга.ру, в 2025 году лайнер Astoria Grande впервые отправится в круиз из Сочи в Грецию. В программу входит посещение Родоса, Миконоса, а также Санторини или Лесбоса (город Митилини).

Деньги Курорты и туризм путешествия Сочи

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