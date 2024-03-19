Туристы раскупили 80% билетов на лайнер Astoria Grande из Сочи на майские праздники

Загрузка лайнера Astoria Grande из Сочи в города Турции и Египта превысила 80% на праздники в мае

«С 20 апреля начинается период недельных круизов, и на майские праздники выбор кают уже ограничен. После майских праздников оставшиеся отправления в мае также пользуются хорошим спросом, на данный момент продано более 80% кают. Спрос на круизы продолжает расти, гораздо динамичнее, чем в прошлом году», — рассказал РБК Краснодар генеральный директор ООО «СК «Аквилон» (компания занимается продажами круизов лайнера Astoria Grande) Станислав Наумов.

Сезон стартует 23 марта, первыми отправятся два круиза в Египет. Число рейсов лайнера Astoria Grande из Сочи в 2024 году вырастет с 39 до 47. Список всех маршрутов опубликован на сайте перевозчика.

Краснодарское региональное отделение Русского географического общества анонсировало старт всероссийского интеллектуального турнира знатоков географии. К участию приглашаются команды школьников 8–10 классов. Победители отправятся в круиз на морском лайнере Astoria Grande.