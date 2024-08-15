Караоке и спа-вагон. РЖД объявили круиз из Москвы по городам юга России и Абхазии

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Туристический поезд «Рица» отправится из Москвы по маршруту Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи — Ростов-на-Дону

14 августа РЖД анонсировали необычный круиз по городам юга России и Абхазии. Туристический поезд «Рица» отправится 18 октября и проследует по маршруту Москва — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи — Ростов-на-Дону — Москва.

Читайте также:

В программу входит прогулка по Новороссийску и дегустация на заводе «Абрау-Дюрсо», посещение Голубого озера, Юпшарского каньона, озера Рица и Новоафонского монастыря в Абхазии, экскурсия по Олимпийскому парку и центральной городской набережной в Сочи, знакомство с обычаями казаков в Ростове-на-Дону.

В состав поезда войдут вагоны СВ и купе, вагон-душ, вагон-спа, ресторан с баром, караоке.

Как писали Юга.ру, у РЖД появилась новая функция: при покупке билета на поезд Москва — Адлер можно увидеть фотографии вагона.

Курорты и туризм отдых путешествия Развлечения РЖД Ростов-на-Дону Сочи

Новости

Караоке и спа-вагон. РЖД объявили круиз из Москвы по городам юга России и Абхазии
Запастись водой и пониманием. 200 тыс. жителей Новороссийска останутся без воды в конце августа
Зомби, призраки, маньяки. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 15 августа
В Краснодаре и Сочи эвакуация автомобиля станет дороже
На сколько за год выросли цены на летний отдых в Сочи? Ответили эксперты
На Авито заработали мультиадреса: в одном объявлении можно указать до 10 точек продаж

Лента новостей

Бабочки предсказывают глобальное потепление, а советским архитектором восхищается Париж
Сегодня, 10:37
Бабочки предсказывают глобальное потепление, а советским архитектором восхищается Париж
В Сочи показали необычное научное кино
В Краснодаре продолжаются плановые отключения света
Сегодня, 10:36
В Краснодаре продолжаются плановые отключения света
15 августа снова много адресов
Согласование графиков и найма сотрудников
13 августа, 14:51
Согласование графиков и найма сотрудников
Вице-президент «Ростелекома» признался, какие из своих задач он доверил бы искусственному интеллекту

Реклама на сайте