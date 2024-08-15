Караоке и спа-вагон. РЖД объявили круиз из Москвы по городам юга России и Абхазии

14 августа РЖД анонсировали необычный круиз по городам юга России и Абхазии. Туристический поезд «Рица» отправится 18 октября и проследует по маршруту Москва — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи — Ростов-на-Дону — Москва.

В программу входит прогулка по Новороссийску и дегустация на заводе «Абрау-Дюрсо», посещение Голубого озера, Юпшарского каньона, озера Рица и Новоафонского монастыря в Абхазии, экскурсия по Олимпийскому парку и центральной городской набережной в Сочи, знакомство с обычаями казаков в Ростове-на-Дону.

В состав поезда войдут вагоны СВ и купе, вагон-душ, вагон-спа, ресторан с баром, караоке.