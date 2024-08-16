Поток туристов в морском порту Сочи вырос на 25% в 2024 году

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

С начала 2024 года в Сочи таможенники зарегистрировали 59 тыс. пассажиров и членов экипажей 101 морского судна

15 августа пресс-служба Южного таможенного управления сообщила, что пассажиропоток в морпорту Сочи вырос на 25% с начала 2024 года.

Караоке и спа-вагон:

«С начала текущего года на Сочинском центральном таможенном посту контроль прошли более 40 тыс. пассажиров и 18 тыс. членов экипажа лайнера (всего более 58 тыс. физических лиц), что почти на 25% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года», — говорится в сообщении.

Значительная часть турпотока приходится на круизный лайнер Astoria Grande, который совершает рейсы из Сочи в Турцию. Уже в апреле его загрузка на лето составила 55%. В 2025-м лайнер впервые отправится из Сочи в Грецию.

Кроме него, таможенники провели контроль 58 морских яхт, совершавших международные перевозки. Всего с начала 2024 года таможенники зафиксировали 59 тыс. пассажиров и членов экипажей 101 морского судна.

Как писали Юга.ру, цены на летний отдых в Сочи в 2024 году выросли на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Это связано с инфляцией и дефицитом кадров в гостиничной сфере.

Курорты и туризм отдых Сочи Транспорт Черное море

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