Поток туристов в морском порту Сочи вырос на 25% в 2024 году
С начала 2024 года в Сочи таможенники зарегистрировали 59 тыс. пассажиров и членов экипажей 101 морского судна
15 августа пресс-служба Южного таможенного управления сообщила, что пассажиропоток в морпорту Сочи вырос на 25% с начала 2024 года.
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«С начала текущего года на Сочинском центральном таможенном посту контроль прошли более 40 тыс. пассажиров и 18 тыс. членов экипажа лайнера (всего более 58 тыс. физических лиц), что почти на 25% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года», — говорится в сообщении.
Значительная часть турпотока приходится на круизный лайнер Astoria Grande, который совершает рейсы из Сочи в Турцию. Уже в апреле его загрузка на лето составила 55%. В 2025-м лайнер впервые отправится из Сочи в Грецию.
Кроме него, таможенники провели контроль 58 морских яхт, совершавших международные перевозки. Всего с начала 2024 года таможенники зафиксировали 59 тыс. пассажиров и членов экипажей 101 морского судна.
Как писали Юга.ру, цены на летний отдых в Сочи в 2024 году выросли на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Это связано с инфляцией и дефицитом кадров в гостиничной сфере.