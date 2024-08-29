В Краснодаре ко Дню города откроют кинотеатр «Болгария» и цветочные часы на Гаврилова

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Мэр Краснодара рассказал о благоустройстве кубанской столицы ко Дню города

29 августа глава кубанской столицы Евгений Наумов вышел в эфир «Радио Краснодар». 40 минут он отвечал на вопросы горожан. По словам Наумова, ко Дню города откроют «Болгарию» и обновленные цветочные часы на улице Гаврилова.

Однако сам праздник Краснодар отметит скромно — «жители не должны излишне веселиться». Некоторых наградят медалями и другими подарками. 

Ремонт кинотеатра «Болгария» должны были завершить в июле 2024 года. Там будет молодежный центр с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертным залом.

Цветочные часы в центре Краснодара на пересечении улиц Гаврилова и Красной после реставрации каждый час будут играть гимн кубанской столицы.

Громкие звуки:

Напомним, 9 августа в Краснодарском крае ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек. 

Ранее власти Ростова-на-Дону отменили массовые мероприятия на открытом воздухе в честь Дня города. Праздничные события в закрытых помещениях пройдут без изменений.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара ограничили доступ родственников в школы 2 сентября. 

Благоустройство Евгений Наумов Краснодар Праздники

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