В Краснодаре ко Дню города откроют кинотеатр «Болгария» и цветочные часы на Гаврилова

29 августа глава кубанской столицы Евгений Наумов вышел в эфир «Радио Краснодар». 40 минут он отвечал на вопросы горожан. По словам Наумова, ко Дню города откроют «Болгарию» и обновленные цветочные часы на улице Гаврилова.

Однако сам праздник Краснодар отметит скромно — «жители не должны излишне веселиться». Некоторых наградят медалями и другими подарками.

Ремонт кинотеатра «Болгария» должны были завершить в июле 2024 года. Там будет молодежный центр с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертным залом.

Цветочные часы в центре Краснодара на пересечении улиц Гаврилова и Красной после реставрации каждый час будут играть гимн кубанской столицы.