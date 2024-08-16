В Краснодаре начали устанавливать новые цветочные часы. Каждый час там будет звучать гимн города

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара krd.ru https://t.me/krdru/37062
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Краснодара krd.ru https://t.me/krdru/37062

Власти Краснодара рассказали об установке нового механизма на цветочных часах. Конструкцию привезли из Ростова-на-Дону

15 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила об установке нового механизма на цветочных часах. Арт-объект расположен на пересечении улиц Гаврилова и Красной.

Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом:

«Рабочие приступили к установке механизма цветочных часов с новыми стрелками и цифрами», — рассказали в пресс-службе.

По данным администрации Краснодара, новый часовой механизм установят так, что стрелки будут парить над клумбой. Его разместят на подставке в центре циферблата, и он тоже будет виден. Механизм доставили в город из Ростова-на-Дону.

Также три акустические колонки каждый час будут играть гимн Краснодара.

Напомним, что в Краснодаре сквер за цветочными часами обещали благоустроить к августу 2024 года.

Как писали Юга.ру, краснодарцев призвали проголосовать за спасение векового дуба.

Благоустройство Город Исторический центр Краснодар Парки

Новости

Погода в Краснодаре: на выходных 17-18 августа в городе будет знойно
В Краснодаре начали устанавливать новые цветочные часы. Каждый час там будет звучать гимн города
Краснодарский «Парк облаков» будет в 2,5 раза больше, чем Японский сад
В Краснодаре начали благоустраивать бульвар Кирилла Россинского
В Краснодаре отменили подвоз учеников к школам. Власти предложили альтернативные маршруты
Поток туристов в морском порту Сочи вырос на 25% в 2024 году

Лента новостей

Цитрусы с ароматом пацифизма
Сегодня, 13:31
Цитрусы с ароматом пацифизма
Прогулка по саду-музею Дерева Дружбы в Сочи
В Краснодарском крае картофель подорожал на 113%
Сегодня, 10:34
В Краснодарском крае картофель подорожал на 113%
Что ещё стало дороже
Удачные замены и оборона
Сегодня, 02:20
Удачные замены и оборона
Как ФК «Краснодар» победил команду из Грозного

Реклама на сайте