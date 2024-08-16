В Краснодаре начали устанавливать новые цветочные часы. Каждый час там будет звучать гимн города
Власти Краснодара рассказали об установке нового механизма на цветочных часах. Конструкцию привезли из Ростова-на-Дону
15 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила об установке нового механизма на цветочных часах. Арт-объект расположен на пересечении улиц Гаврилова и Красной.
Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом:
«Рабочие приступили к установке механизма цветочных часов с новыми стрелками и цифрами», — рассказали в пресс-службе.
По данным администрации Краснодара, новый часовой механизм установят так, что стрелки будут парить над клумбой. Его разместят на подставке в центре циферблата, и он тоже будет виден. Механизм доставили в город из Ростова-на-Дону.
Также три акустические колонки каждый час будут играть гимн Краснодара.