Власти Ростова-на-Дону отменили массовые мероприятия на открытом воздухе в честь Дня города

Ростовская область

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  • © Фото Alex Vagler, pixabay.com
    © Фото Alex Vagler, pixabay.com

В Ростове-на-Дону не будут проводить развлекательные мероприятия в парках и скверах на День города

22 августа мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что власти отменяют культурно-массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе в честь Дня города. 

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«Мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений. Уверен, в сложившейся ситуации, ростовчане с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас», — написал Логвиненко в своем телеграм-канале.

Ростов-на-Дону основан в 1749 году. День города в областной столице празднуют в третье воскресенье сентября. Ранее сообщалось, что затраты на праздничное оформление Ростова-на-Дону в 2024 году превысят прошлогодние в десять раз и составят 13,8 млн рублей.

В Краснодарском крае 9 августа ограничили мероприятия с участием более тысячи человек. Меру ввели в целях безопасности.

Как писали Юга.ру, нефтебаза в Ростовской области горит пятый день. Пострадали 47 человек.

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Власти Ростова-на-Дону отменили массовые мероприятия на открытом воздухе в честь Дня города
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