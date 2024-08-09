Губернатор Краснодарского края ограничил массовые мероприятия на открытом воздухе
В Краснодарском крае ограничили мероприятия с участием более тысячи человек. Меру ввели в целях безопасности
9 августа администрация Краснодарского края сообщила, что в регионе ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.
Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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«Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона», — говорится на сайте администрации.
В администрации также отметили, что исключения составят официальные спортивные соревнования в местах, отвечающих требованиям безопасности, а также мероприятия, согласованные с рабочими группами, в состав которых войдут представители правоохранительных органов.
Как писали Юга.ру, мэр Краснодара отменил городские фейерверки и попросил жителей отказаться от пиротехники. Обсуждения этичности массовых мероприятий во время СВО начались на Кубани с сентября 2022 года.