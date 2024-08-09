Губернатор Краснодарского края ограничил массовые мероприятия на открытом воздухе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае ограничили мероприятия с участием более тысячи человек. Меру ввели в целях безопасности

9 августа администрация Краснодарского края сообщила, что в регионе ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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«Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона», — говорится на сайте администрации.

В администрации также отметили, что исключения составят официальные спортивные соревнования в местах, отвечающих требованиям безопасности, а также мероприятия, согласованные с рабочими группами, в состав которых войдут представители правоохранительных органов.

Как писали Юга.ру, мэр Краснодара отменил городские фейерверки и попросил жителей отказаться от пиротехники. Обсуждения этичности массовых мероприятий во время СВО начались на Кубани с сентября 2022 года. 


Вениамин Кондратьев Концерты Краснодар СВО Фестивали

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