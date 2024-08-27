Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре планируют реконструировать до конца 2028 года

27 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на администрацию Краснодара сообщил , что государственная экспертиза проекта реконструкции кинотеатра «Аврора» начнется до конца 2024 года.

Пока на объекте ведут противоаварийные работы. Специалисты установили сваи для усиления фундамента и построили металлокаркас для устройства шатра над скульптурой. Ранее рядом с кинотеатром убрали деревья и кустарники, согласно порубочному билету.

Из-за нарушения логистических цепочек в текущей экономической ситуации инвестору пришлось скорректировать сроки разработки документации и реконструкции «Авроры». Проектирование планируют завершить до 30 сентября 2026 года, а все работы — до 31 декабря 2028 года.

Внешний вид кинотеатра «Аврора» обещают восстановить до первоначального.

Напомним, в 2019 году администрация Краснодара заключила с ООО «Инвестстрой» концессионное соглашение по восстановлению кинотеатра «Аврора» сроком на 49 лет. В реконструкцию планировали инвестировать 2,8 млрд рублей. Завершить работы собирались до 2025 года с привлечением иностранного подрядчика, но из-за санкций от этих планов пришлось отказаться. В 2023 году проект решили упростить.