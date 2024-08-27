Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре планируют реконструировать до конца 2028 года
Проект реконструкции кинотеатра «Аврора» направят на госэкспертизу до 2024 года
27 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на администрацию Краснодара сообщил, что государственная экспертиза проекта реконструкции кинотеатра «Аврора» начнется до конца 2024 года.
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Пока на объекте ведут противоаварийные работы. Специалисты установили сваи для усиления фундамента и построили металлокаркас для устройства шатра над скульптурой. Ранее рядом с кинотеатром убрали деревья и кустарники, согласно порубочному билету.
Из-за нарушения логистических цепочек в текущей экономической ситуации инвестору пришлось скорректировать сроки разработки документации и реконструкции «Авроры». Проектирование планируют завершить до 30 сентября 2026 года, а все работы — до 31 декабря 2028 года.
Внешний вид кинотеатра «Аврора» обещают восстановить до первоначального.
Напомним, в 2019 году администрация Краснодара заключила с ООО «Инвестстрой» концессионное соглашение по восстановлению кинотеатра «Аврора» сроком на 49 лет. В реконструкцию планировали инвестировать 2,8 млрд рублей. Завершить работы собирались до 2025 года с привлечением иностранного подрядчика, но из-за санкций от этих планов пришлось отказаться. В 2023 году проект решили упростить.
Как писали Юга.ру, специалисты компании «Инвестстрой» высадят около 5000 кустарников, 168 крупномерных деревьев и 85 деревьев у кинотеатра «Аврора».