С мэрии Краснодара хотят взыскать 11 млн рублей по старым контрактам на реконструкцию «Авроры»

Согласно контракту, ООО «СТК» до декабря 2015 года должна была отреставрировать здание кинотеатра «Аврора». В ноябре 2015 года стороны подписали акты о приемке выполненных работ на общую сумму 53,44 млн руб. А в декабре мэрия решила приостановить финансирование работ.

В 2022 году ООО «Бам» обратилось в арбитражный краевой суд, чтобы взыскать с «Единой службы заказчика» и мэрии Краснодара неустойку в размере 22,1 млн руб. Истец требовал выплатить задолженность по контракту 2014 года, пишет «Коммерсантъ-Кубань» .

Через год выяснилось, что стоимость работ завысили на 38,4 млн рублей. Мэрия и ООО «СТК» расторгли контракт через суд. Актами выполненных работ подтверждается, что подрядчик выполнил реставрацию на 53 млн рублей.

В 2020 году Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с «Единой службы заказчика» в пользу ООО «СТК» 43,4 млн руб. стоимости работ, выполненных по контракту.

Из-за несвоевременный оплаты новый кредитор — ООО «Бам» — обратился в суд для взыскания неустойки в сумме 22,1 млн рублей. Суд постановил выплатить неустойку в размере 11,7 млн рублей.

Ответчик просил уменьшить неустойку, но ходатайство не удовлетворили. Также в суде отметили, что при недостаточности бюджета «Единой службы заказчика», взыскание проведут с мэрии Краснодара. Теперь решение о выплате неустойки городская администрация решила обжаловать в Верховном суде.

Ранее Юга.ру писали, что теперь реконструкцией кинотеатра занимает компания Сергея Галицкого. В январе стало известно, что проект решили упростить, чтобы не создавать «в этой напряженной точке города еще больший наплыв жителей и гостей».