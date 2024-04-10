Компания Галицкого при благоустройстве кинотеатра «Аврора» в Краснодаре высадит 253 дерева
Власти Краснодара рассказали о высадке новых деревьев и кустарников у кинотеатра «Аврора»
Для формирования нового ландшафта кинотеатра «Аврора» подрядчику ООО «Инвестстрой» выдали порубочный билет на 97 деревьев и 1 кустарник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы Краснодара Максим Онищенко.
В 2023 году вырубили 7 тыс. деревьев, в 2024-м посадят 2,5 тыс.:
Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК рассчитали компенсацию за уничтожение зеленых насаждений и направили подрядчику. Компания уже направила средства в городской бюджет.
Специалисты ООО «Инвестстрой» высадят около 5000 кустарников, 168 крупномерных деревьев и 85 деревьев у кинотеатра «Аврора».
Напомним, кинотеатр «Аврора» планировали реконструировать с 2014 года. В июле 2016 года из-за задержек финансирования проект заморозили. В 2019 году Сергей Галицкий заявил, что готов проинвестировать благоустройство. Компания мецената заключила договор о реконструкции кинотеатра. В 2023 году проект решили упростить. В середине марта 2024 года жители Краснодара заметили, что возле кинотеатра «Аврора» начались строительные работы.
Как писали ранее Юга.ру, в центре Краснодара отреставрируют памятник «Аврора».