Компания Галицкого при благоустройстве кинотеатра «Аврора» в Краснодаре высадит 253 дерева

Краснодарский край

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  • Кинотеатр «Аврора» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кинотеатр «Аврора» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о высадке новых деревьев и кустарников у кинотеатра «Аврора»

Для формирования нового ландшафта кинотеатра «Аврора» подрядчику ООО «Инвестстрой» выдали порубочный билет на 97 деревьев и 1 кустарник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

В 2023 году вырубили 7 тыс. деревьев, в 2024-м посадят 2,5 тыс.:

Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК рассчитали компенсацию за уничтожение зеленых насаждений и направили подрядчику. Компания уже направила средства в городской бюджет.

Специалисты ООО «Инвестстрой» высадят около 5000 кустарников, 168 крупномерных деревьев и 85 деревьев у кинотеатра «Аврора».

Напомним, кинотеатр «Аврора» планировали реконструировать с 2014 года. В июле 2016 года из-за задержек финансирования проект заморозили. В 2019 году Сергей Галицкий заявил, что готов проинвестировать благоустройство. Компания мецената заключила договор о реконструкции кинотеатра. В 2023 году проект решили упростить. В середине марта 2024 года жители Краснодара заметили, что возле кинотеатра «Аврора» начались строительные работы.

Как писали ранее Юга.ру, в центре Краснодара отреставрируют памятник «Аврора».

Аврора Благоустройство Кино Краснодар Сергей Галицкий Экология

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