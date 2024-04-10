Компания Галицкого при благоустройстве кинотеатра «Аврора» в Краснодаре высадит 253 дерева

Власти Краснодара рассказали о высадке новых деревьев и кустарников у кинотеатра «Аврора»

Для формирования нового ландшафта кинотеатра «Аврора» подрядчику ООО «Инвестстрой» выдали порубочный билет на 97 деревьев и 1 кустарник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

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Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК рассчитали компенсацию за уничтожение зеленых насаждений и направили подрядчику. Компания уже направила средства в городской бюджет. Специалисты ООО «Инвестстрой» высадят около 5000 кустарников, 168 крупномерных деревьев и 85 деревьев у кинотеатра «Аврора».