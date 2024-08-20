Краснодарский ученый рассказал, когда медузы покинут пляжи Азовского моря

Тысячи медуз заполонили побережье Азовского моря в Краснодарском крае. Ученый рассказал, почему они появляются и как скоро смогут уплыть

20 августа ТАСС со ссылкой на завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексея Абрамчука сообщило, что медузы смогут покинуть берег Азовского моря в среднем в течение 10 дней. По словам ученого, появление большого количество медуз на пляжах вызвано штормами. В Азовское море они попали через Керченский пролив после сильного ветра.

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При этом биолог подчеркнул, что каждый год в период штормов скапливается одно и тоже количество медуз. «Через Керченский пролив ветром их занесло массой в Азовское море к побережью. Их дислокация у побережья опять же будет зависеть от течения, от того, насколько они дезориентированы, и их состояния. Если они живые, в течение 5-7-10 дней смогут покинуть прибрежную полосу», — сказал Абрамчук.



Отдыхающие жалуются на огромное количество медуз в Азовском море еще с начала августа. 20 августа в пабликах появились новые фото и видео с животными. Турситы пишут, что что из-за больших медуз они не могут зайти в море.