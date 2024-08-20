Краснодарский ученый рассказал, когда медузы покинут пляжи Азовского моря

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар и край» https://t.me/krasnodarkray1/39506
    © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар и край» https://t.me/krasnodarkray1/39506

Тысячи медуз заполонили побережье Азовского моря в Краснодарском крае. Ученый рассказал, почему они появляются и как скоро смогут уплыть

20 августа ТАСС со ссылкой на завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексея Абрамчука сообщило, что медузы смогут покинуть берег Азовского моря в среднем в течение 10 дней.

По словам ученого, появление большого количество медуз на пляжах вызвано штормами. В Азовское море они попали через Керченский пролив после сильного ветра.

Синий пришелец:

При этом биолог подчеркнул, что каждый год в период штормов скапливается одно и тоже количество медуз.

«Через Керченский пролив ветром их занесло массой в Азовское море к побережью. Их дислокация у побережья опять же будет зависеть от течения, от того, насколько они дезориентированы, и их состояния. Если они живые, в течение 5-7-10 дней смогут покинуть прибрежную полосу», — сказал Абрамчук.

Отдыхающие жалуются на огромное количество медуз в Азовском море еще с начала августа. 20 августа в пабликах появились новые фото и видео с животными. Турситы пишут, что что из-за больших медуз они не могут зайти в море.

Как писали Юга.ру, на Азовском море заметили нашествие огромных медуз. Животных особенно много в поселке Кучугуры Темрюкского района.

Ученый заявил о «медузной катастрофе» в Азовском море.

Азовское море Животные Курорты и туризм отдых Темрюкский район

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