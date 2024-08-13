Синий пришелец. В Новороссийске обнаружили необычную медузу

Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» выловила на диком пляже под Новороссийском синюю медузу

12 августа «Новороссийский рабочий» сообщил, что корреспондент издания выловила на диком пляже между Лиманчиком и Южной Озереевкой необычную синюю медузу.

«Я сначала не обращала внимания, предполагая, что это кусок синего целлофана. Но внимательные дети разглядели медузу. Вытащили это чудо на берег», — рассказала женщина.

Биолог Вениамин Голубитченко предположил, что медуза приплыла к Новороссийску из Атлантического океана с балластными водами.