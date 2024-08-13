Синий пришелец. В Новороссийске обнаружили необычную медузу

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Новороссийский рабочий»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Новороссийский рабочий»

Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» выловила на диком пляже под Новороссийском синюю медузу

12 августа «Новороссийский рабочий» сообщил, что корреспондент издания выловила на диком пляже между Лиманчиком и Южной Озереевкой необычную синюю медузу.

«Я сначала не обращала внимания, предполагая, что это кусок синего целлофана. Но внимательные дети разглядели медузу. Вытащили это чудо на берег», — рассказала женщина.

Биолог Вениамин Голубитченко предположил, что медуза приплыла к Новороссийску из Атлантического океана с балластными водами.

Балластная вода — забортная вода или вода, заранее погруженная с причала или берега. 

Заползают в дома и на участки:

«Я уже ранее встречал о ней сообщения в СМИ, её видели в Крыму. Они ярко-синего цвета, а наши корнероты фиолетовые, имеют рыхлые щупальцы, как грозди винограда. А другой вид наших медуз, ушастая аурелия, прозрачная и под куполом имеет крестообразно расположенные органы. Слабо верится, что она приплыла из Атлантики самостоятельно. Хотя ранее были сообщения, что эта медуза постепенно осваивает Средиземное море», — поделился Голубитченко.

Ученый считает появление такой медузы в Черном море тревожным фактором.

Биолог из Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов считает, что у берегов Новороссийска выловили кубомедузу. И приплыла она к нам, как предположил Голубитченко, вероятнее всего, из Атлантики.

Как писали Юга.ру, у берега Азовского моря в Краснодарском крае туристы отмечают распространение больших медуз.

Животные Курорты и туризм Новороссийск отдых Черное море

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