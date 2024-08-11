На Азовском море заметили нашествие огромных медуз

Краснодарский край

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  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

У берега Азовского моря в Краснодарском крае туристы отмечают распространение больших медуз

10 августа в телеграм-канале «Краснодар и край» появилось видео, снятое на Азовском море. На кадрах видно, как люди на сапбордах пробираются через огромное количество больших медуз.

По словам автора, животных много в районе поселка Кучугуры Темрюкского района.

Ранее у берега Азовского моря в Краснодарском крае туристы отмечали небывалое распространение креветок.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае фиксируют нашествие змей. В большинстве случаев активность рептилий отмечают на побережье Черного и Азовского морей.

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На Азовском море заметили нашествие огромных медуз
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