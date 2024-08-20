Какую среднюю зарплату получают учителя в Краснодарском крае? Ответили эксперты

Министр образования Краснодарского края рассказала, что в 2024 году средний заработок учителей составил 40 тыс. рублей. Но есть и другие данные

20 августа «Ъ-Кубань» со ссылкой на министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елену Воробьеву сообщили , что средняя зарплата учителей региона составила 40 тыс. рублей. «С октября прошлого года все учителя ежемесячно стали получать надбавку в 5 тыс. рублей. Так, средняя зарплата педагогов в регионе составила 40 тыс. рублей», — отметила министр.

В 2013 году экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообещал, что через три года (к 2016 году) зарплата учителей достигнет 41 тыс. рублей. Получается, в 2024 году, спустя восемь лет, ежемесячный доход педагогов остался почти на том же уровне.



Также 20 августа пресс-служба «Авито Работа» рассказала Юга.ру, что в Краснодарском крае во втором квартале 2024 года учителям (опыт работы до трех лет) предлагают зарплату в среднем от 50 тыс. до 90 тыс. рублей. Регион вошел в пятерку лидеров в рейтинге по доходам педагогов РФ.

Напомним, что в 2021 году Юга.ру рассказывали о зарплатах учителей региона и их трудовой нагрузке. Тогда в департаменте образования заявили, что средний доход педагогов города с учетом отпускных составляет 39 тыс. 341 рубль. Однако нашей редакции учителя назвали другие цифры.