Какую среднюю зарплату получают учителя в Краснодарском крае? Ответили эксперты
Министр образования Краснодарского края рассказала, что в 2024 году средний заработок учителей составил 40 тыс. рублей. Но есть и другие данные
20 августа «Ъ-Кубань» со ссылкой на министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елену Воробьеву сообщили, что средняя зарплата учителей региона составила 40 тыс. рублей.
«С октября прошлого года все учителя ежемесячно стали получать надбавку в 5 тыс. рублей. Так, средняя зарплата педагогов в регионе составила 40 тыс. рублей», — отметила министр.
Читайте также:
В 2013 году экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообещал, что через три года (к 2016 году) зарплата учителей достигнет 41 тыс. рублей. Получается, в 2024 году, спустя восемь лет, ежемесячный доход педагогов остался почти на том же уровне.
Также 20 августа пресс-служба «Авито Работа» рассказала Юга.ру, что в Краснодарском крае во втором квартале 2024 года учителям (опыт работы до трех лет) предлагают зарплату в среднем от 50 тыс. до 90 тыс. рублей. Регион вошел в пятерку лидеров в рейтинге по доходам педагогов РФ.
Напомним, что в 2021 году Юга.ру рассказывали о зарплатах учителей региона и их трудовой нагрузке. Тогда в департаменте образования заявили, что средний доход педагогов города с учетом отпускных составляет 39 тыс. 341 рубль. Однако нашей редакции учителя назвали другие цифры.
Некоторые муниципалитеты ввели дополнительные меры поддержки педагогов. В Новороссийске предметникам, которые заключают контракт на семь лет, единовременно выплачивают 500 тыс. рублей. В Краснодаре молодым педагогам, окончившим вуз, единовременно выплачивают по 25 тыс. рублей. В Крымском районе приехавшим учителям платят по 45 тыс. рублей единовременно.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году наименьшую зарплату получают дворники, воспитатели, няни и учителя. Их ежемесячный доход составляет от 30 до 40,4 тыс. рублей.