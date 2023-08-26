Учителям Краснодарского края повысят зарплату на 5 тыс. рублей

С 1 октября кубанские учителя будут получать на 5 тыс. рублей больше

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что учителям региона поднимут зарплату на 5 тыс. рублей. Об этом стало известно на краевом педсовете.

«Изначально, когда советовались с коллегами, думали поднять зарплату на 5 процентов, но решили уравнять надбавку зарплаты вне зависимости от статуса. С 1 октября все учителя будут ежемесячно получать надбавку в 5 тысяч рублей», — сказал Кондратьев.

Также педагоги перед 1 сентября получат единовременную выплату в 5 тыс. рублей, добавила вице-губернатор Анна Минькова. Эту меру поддержки ввели в 2022 году.

Некоторые муниципалитеты вводят дополнительные меры поддержки педагогов. По словам Миньковой, в Новороссийске предметникам, которые заключают контракт на семь лет, единовременно выплачивают 500 тыс. рублей. В Краснодаре молодым педагогам, окончившим вуз, единовременно выплачивают по 25 тыс. рублей. В Крымском районе приехавшим учителям выплатят по 45 тысяч рублей единовременно.

В пресс-службе администрации края добавили, что еще одна доступная в регионе программа — «Земский учитель». По ней педагог, который перейдет в сельскую школу, получит 1 миллион рублей.

Как писали Юга.ру, в 2023 году в нескольких школах Краснодарского края набрали больше 15 первых классов. В одной из школ Краснодара будет 31 первый класс.