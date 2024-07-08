Краснодар вошел в топ-25 городов РФ по размеру зарплат в отраслях — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодар занимает 24-е место в рейтинге городов по зарплатам в различных сферах. Отраслью с самой большой зарплатой стала банковская

8 июля аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг городов России по зарплатам в отраслях. Больше всего платят в добывающей (443 тыс. рублей), банковской сфере (294 тыс. рублей) и госструктурах (209 тыс. рублей) в Южно-Сахалинске, Москве и Салехарде соответственно.

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Краснодар занимает 24-е место рейтинга. Самую высокую зарплату по отраслям фиксируют в банковской сфере — 118 тыс. рублей. Ростов-на-Дону оказался на две позиции выше. В столице области в финансовой отрасли получают 125 тыс. рублей.

Как сказано в исследовании, средняя зарплата в России в первом квартале 2024 года составила 80,6 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, курортный сбор в России собираются превратить в налог. Ставка может постепенно вырасти к 2029 году с 1% до 5%.

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