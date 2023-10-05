Краснодарский край занимает четвертое место в РФ по числу вакансий учителей

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Аналитики сайта по поиску работы назвали Кубань четвертой в России по количеству вакансий учителей. Больше всего платят в Сочи, Краснодаре и Усть-Лабинске

В Краснодарском крае ищут больше 6 тыс. учителей, подсчитали в hh.ru в День учителя. Аналитики сайта по поиску работы сообщили, что в 2022 году в регионе требовались менее 5 тыс. преподавателей школ.

По нехватке учителей Краснодарский край четвертый в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

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Как подсчитали авторы исследования, средняя зарплата, которую предлагают учителям в России в августе 2023 года, составляет 45 тыс. рублей. В прошлом году соискателям предлагали в среднем 40,2 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты указаны в вакансиях для учителей в Москве (74 тыс. рублей), Сургуте (62,1 тыс. рублей), и Калуге (57,8 тыс. рублей). В десятку городов с высокими предложениями по зарплате учителей вошел Сочи, там специалистам предлагают 53,6 тыс. рублей.

С мая по октябрь 2023 года учителям в Краснодарском крае предлагали зарплаты от 30 до 69 тыс. рублей.

В hh.ru рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях для учителей в Краснодарском крае по состоянию на 5 октября:

Как ранее писали Юга.ру, департамент образования Краснодара рассказал о нехватке педагогов и зарплатах молодых учителей. Подробности можно прочитать здесь.

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