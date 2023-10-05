Краснодарский край занимает четвертое место в РФ по числу вакансий учителей

Аналитики сайта по поиску работы назвали Кубань четвертой в России по количеству вакансий учителей. Больше всего платят в Сочи, Краснодаре и Усть-Лабинске

В Краснодарском крае ищут больше 6 тыс. учителей, подсчитали в hh.ru в День учителя. Аналитики сайта по поиску работы сообщили, что в 2022 году в регионе требовались менее 5 тыс. преподавателей школ.

По нехватке учителей Краснодарский край четвертый в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.