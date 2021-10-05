«О 39 тысячах можно только мечтать». Кубанские учителя рассказали о своих зарплатах

Оплата труда учителей — одна из самых болезненных тем в отечественном образовании. Чиновники регулярно отчитываются о том, что преподаватель зарабатывает больше, чем среднестатистический наемный работник. При этом биржа труда свидетельствует, что сфера школьного образования испытывает большой дефицит кадров, особенно молодых. Юга.ру попросили читателей, которые работают учителями в школах, рассказать о своих зарплатах и трудовой нагрузке.

В сентябре редакция Юга.ру получила от департамента образования Краснодара отчет, согласно которому средняя зарплата педагогов городских общеобразовательных организаций с учетом отпускных составляет 39 тыс. 341 рубль. На эту информацию бурно откликнулись наши читатели, работающие школьными учителями. «При нагрузке 23 часа [в неделю] моя зарплата составляет 21 тыс. рублей, — пишет Елена из Краснодара. — Работы много. Я в ужасе». Тут следует пояснить, что преподавательский «час» не ограничивается одним только уроком от звонка до звонка. Само наличие каких-либо часов подразумевает составление многочисленных отчетов, планов занятий, а также проверку домашних заданий (она, правда, оплачивается отдельно, но, как правило, суммами порядка 1 тыс. рублей в месяц). «Я сейчас сижу в декрете, работала учителем в крохотном поселке, — рассказывает Марина. — Каждый день с 8:00 до 16:00, уроки до 15:00, причем подряд, без окошек, только перемены. Это я не считаю бумажную работу и проверку тетрадей. Выходной — воскресенье, в субботу три рабочих часа. Моя зарплата была 32 тыс. рублей, если убрать надбавки, то 14 тыс., но на больничный нельзя, потому что я одна была с пятого по девятый классы. Сейчас получаю на третьего ребенка от работы 8 тыс. 900 рублей, это ниже прожиточного минимума. Муж против, чтобы выходила из декрета в школу. Говорит, в нашей стране учителей не ценят и не уважают».

Читательница, пожелавшая остаться анонимной, пишет, что получает 24 тыс. 300 рублей — это ставка за два направления (химия и биология) плюс многочисленные надбавки (классный руководитель, дополнительные занятия и прочее). «‎О зарплате в 39 тыс. рублей можно только мечтать. Да, некоторые получают, но они уже работают по 30 лет в школах, и им по-другому считают. Нагрузка колоссальная. На нас вешают полную ответственность за учеников, бывают случаи, что и вне школы виноват учитель. Приходишь домой в девять вечера, хотя рабочий день до шести, и сидишь до часа ночи, заполняешь кучу журналов, которые не имеют никакого смысла», — добавляет она.

Откликнулись нам и те, кому удается получать примерно столько же и даже больше того, что указано в отчете мэрии. Екатерина преподает в краснодарской коррекционной школе для слепых и слабовидящих детей и получает 37–38 тысяч рублей в месяц. Ей приходится работать на две ставки по 7 тыс. 500 рублей за каждую: 18 часов учителем начальных классов и 25 часов воспитателем группы продленного дня. Остальное дают надбавки: классное руководство, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, проверка тетрадей, повышенная квалификационная категория. Работать Екатерине при этом приходится пять дней в неделю с 7:40 до 16:30–17:10.

«В прошлом году я была обладательницей вожделенных 52 тыс. рублей! — пишет Татьяна, работающая в Краснодаре учителем русского языка. — Для этого надо набрать космическое количество часов и классное руководство, за которое Президент дает 4 тыс. 300 рублей (он пообещал 5 тыс. рублей, но по дороге снимают налог, и получается 4300). У меня было 42 аудиторных часа, я работала с утра до вечера. И плюс десять часов домашнего обучения, которое, естественно, выработать просто физически невозможно, оно больше на бумаге. 500 рублей за заведование кабинетом, 500 за внеурочку, 1000 за дополнительные занятия с девятиклассниками, проверка тетрадей (у русистов процент самый большой — 10% от количества часов). За работу по ФГОС добавляют 3000, хотя чаще мы трудимся по классической схеме, без всяких новомодных нововведений».

Неужели официальная статистика свидетельствует о том, что каждый второй учитель в крае — не знающий выходных трудоголик, четко выполняющий все дополнительные нормативы и требования? Иначе как можно объяснить такую высокую среднюю зарплату преподавателя в официальных отчетах? Вариант ответа предлагает еще один читатель, пожелавший дать комментарий анонимно. По его словам, весь фонд зарплат в школах разделен на две части: учителя и администраторы (в том числе технический персонал). Завучам запрещено платить больше их официальных ставок — от 16 до 22 тыс. рублей. «Но если раскрывать их реальные зарплаты, нужно добавить к этой сумме не менее 30 тыс. рублей, — пишет он. — В некоторых школах завучи числятся преподавателями на 0,5 ставки, так что им платят из учительского фонда — притом не только эти полставки, но и большие стимулирующие выплаты. И всё это идет в статистику как зарплаты учителей».

Согласно данным исследования российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, спрос на учителей в Краснодарском крае вырос в два раза за два года. В сентябре на Кубани было открыто более 400 вакансий для педагогов, а по всей стране — почти 9 тыс. Наиболее востребованы преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%). В краевом онлайн-банке вакансий в данный момент предлагается 1615 вакансий для учителя. Всего же в школах региона сейчас работают 37,3 тыс. учителей, среди которых молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) — 8,2 тыс., рассказали в минобре Кубани. В департаменте образования Краснодара дополняют, что в муниципальных школах города трудятся 6117 учителей, из которых молодыми считаются 1850.

«Никакой поддержки молодого специалиста от государства не получила, хотя обзванивала департаменты образования. Меня просто переключали с одного сотрудника на другого, — пишет нам молодая учительница физики и математики. — Льгот на покупку жилья тоже нет, в итоге мне пришлось взять ипотеку с высокой процентной ставкой на 30 лет. Учителей не хватает как раз из-за мизерных зарплат. Я получала максимум 30 тыс. рублей, когда работала 12 часов в день с графиком 6/1. Молодежь не пойдет работать за такие копейки, в основном учителями трудятся те, кто на пенсии, у кого уже есть жилье и взрослые дети, и им достаточно такой зарплаты. Я обращалась в социальную защиту населения и МФЦ, но везде пожимают плечами и никаких льгот не предоставляют», — добавила педагог.