Мэрия Краснодара показала схему строительства трамвайной ветки и новых дорог на Гидрострое
В администрации Краснодара 27 ноября представили проекты строительства новых дорог и трамвайной линии в микрорайоне Гидростроителей
На совещании в администрации города 27 ноября обсудили подготовку градостроительных документов. Мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что Гидрострой — большой микрорайон, который сейчас ограничен только двумя въездами и выездами, поэтому утром и вечером строит в пробках.
«Мы понимаем, что для изменения ситуации нужно развивать два направления — общественный транспорт и строительство новых автомобильных магистралей и расширение существующих, где это возможно. Все это достаточно дорогостоящие проекты, которые мы рассчитываем реализовать при поддержке краевых и федеральных программ», — сказал мэр.
Сейчас в разработке находятся четыре основных транспортных проекта микрорайона Гидростроителей:
1. Проект реконструкции дороги со строительством трамвайной линии по улице Мачуги до Бородинской
Это проект с самым высоким приоритетом. Планируется, что новая трамвайная ветка пройдет от Трамвайной по Мачуги, затем по Автолюбителей и Невкипелого с разворотным кольцом в районе дома № 160/6 на Бородинской. Ее протяженность составит 4 км 320 метров.
Также на нескольких участках проведут реконструкцию дороги. В некоторых местах ее расширят до четырех полос и построят новый участок по территории «Пашковского переката» почти до Бородинской. Длина дороги — 4 км 420 метров.
Сейчас документация по проекту находится на стадии корректировки.
2. Строительство Южного скоростного периметра
Самый масштабный из дорожных проектов. Южный скоростной периметр длиной 9,6 км пройдет от Бородинской через улицу Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе парка «Солнечный остров». Далее — по Воронежской с выходом на Адыгейскую Набережную и Шевченко.
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Четырехполосная автомагистраль в восточном направлении будет проходить вдоль поймы реки Кубань с выходом на улицу Горячеключевскую и трассу «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» (рядом с торговым центром OZ МОЛЛ). В западном направлении трасса пойдет севернее границы территории дачного товарищества «Нижний казачий хутор» через озеро Старая Кубань на улицу Воронежскую.
Сейчас идет подготовка документации по планировке территории.
3. Строительство дороги по проспекту имени Писателя Знаменского
Двухполосная дорога длиной 1 км пройдет по проспекту Писателя Знаменского от Невкипелого до Валерия Гассия. Проект уже разработан, получено положительное заключение госэкпертизы.
4. Расширение участка улицы имени Дмитрия Благоева
Участок длиной 220 метров от улицы Благоева от Мачуги до дома № 7 будет расширен до четырех полос. Это позволит увеличить выезд с «малого кольца» Гидростроя на улицу Мачуги.
Проект прошел публичные слушания, документация по планировке территории находится на утверждении, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, 18 ноября главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила эскизный проект самой большой зеленой зоны микрорайона Гидростроителей — Николаевского бульвара.
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