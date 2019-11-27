Мэрия Краснодара показала схему строительства трамвайной ветки и новых дорог на Гидрострое

В администрации Краснодара 27 ноября представили проекты строительства новых дорог и трамвайной линии в микрорайоне Гидростроителей

На совещании в администрации города 27 ноября обсудили подготовку градостроительных документов. Мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что Гидрострой — большой микрорайон, который сейчас ограничен только двумя въездами и выездами, поэтому утром и вечером строит в пробках.

«Мы понимаем, что для изменения ситуации нужно развивать два направления — общественный транспорт и строительство новых автомобильных магистралей и расширение существующих, где это возможно. Все это достаточно дорогостоящие проекты, которые мы рассчитываем реализовать при поддержке краевых и федеральных программ», — сказал мэр.

Сейчас в разработке находятся четыре основных транспортных проекта микрорайона Гидростроителей:

1. Проект реконструкции дороги со строительством трамвайной линии по улице Мачуги до Бородинской