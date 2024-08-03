Мэрия Краснодара пообещала выплачивать 2 млн рублей семьям погибших в городе от атак Украины

Гордума Краснодара расширила соцподдержку на новую группу нуждающихся — родственников погибших от «обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины»

3 августа телеграм-канал «Азбука горожанина» обратил внимание на решение Городской думы Краснодара, принятое 18 июля. Депутаты объявили дополнительную меру «социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи в размере 2 000 000 рублей гражданам РФ в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, взрыва (падения) беспилотного летательного аппарата или его частей (обломков) и террористических актов на территории муниципального образования город Краснодар». Решение Гордумы установило и порядок предоставления социальной поддержки. Из него следует, что к членам семьи, которым положена выплата, относятся супруги, дети и родители погибшего. Факт гибели будут подтверждать Следкома Кубани.

Читайте также: Вузы Краснодарского края приняли по квоте 250 участников СВО и их детей

В приложении к решению перечислены документы, которые должны подавать заявители, и приведен образец заявления на имя главы городской администрации. Также указаны основания для отказа. Автор телеграм-канала Виталий Черкасов добавил: «Обосновали решение тем, что на Кубани участились вышеуказанные в документе случаи обстрелов, взрывов беспилотников и терактов, в результате которых гибли люди». Однако в принятом решении или на сайте мэрии и гордумы об этом не сказано. «Конечно, хотелось бы, чтобы данная материальная помощь никому не понадобилась. Но если задуматься, то граждане России (вне зависимости от регистрации) когда находятся на территории муниципального образования город Краснодар социально более защищены, чем когда покидают его территорию», — резюмировал блогер.

© Скриншот постановления Гордумы, опубликованного на сайте krd.ru

© Скриншот постановления Гордумы, опубликованного на сайте krd.ru

© Скриншот постановления Гордумы, опубликованного на сайте krd.ru