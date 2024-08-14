В Новороссийске запретят ездить по набережной на электросамокатах

13 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что на набережной города запретят ездить на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

«Движение на электросамокатах по набережной имени Адмирала Серебрякова будет запрещено», — написал Кравченко.



Он отметил, что парковки для СИМ уже убрали из пешеходной зоны.

По данным пресс-службы администрации Новороссийска, соответствующие дорожные знаки установят до 30 октября.



В 2024 году министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для СИМ. Если изменения внесут в законодательство, то властям необходимо будет предусматривать зоны и дорожки для движения электросамокатов, а также создавать места для их парковки.

Согласно статистике Минтранса, начиная с 2020 года общее количество СИМ в России увеличилось в пять раз, а число поездок с использованием арендованных электросамокатов выросло в 20 раз.