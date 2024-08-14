В Новороссийске запретят ездить по набережной на электросамокатах
Власти Новороссийска запретят передвигаться на средствах индивидуальной мобильности по набережной
13 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что на набережной города запретят ездить на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
Читайте также:
«Движение на электросамокатах по набережной имени Адмирала Серебрякова будет запрещено», — написал Кравченко.
Он отметил, что парковки для СИМ уже убрали из пешеходной зоны.
По данным пресс-службы администрации Новороссийска, соответствующие дорожные знаки установят до 30 октября.
В 2024 году министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для СИМ. Если изменения внесут в законодательство, то властям необходимо будет предусматривать зоны и дорожки для движения электросамокатов, а также создавать места для их парковки.
Согласно статистике Минтранса, начиная с 2020 года общее количество СИМ в России увеличилось в пять раз, а число поездок с использованием арендованных электросамокатов выросло в 20 раз.
Напомним, что ограничения на передвижение на электросамокатах уже ввели в Анапе и в нескольких районах Сочи, а также на пляжах и набережных курорта. В 2024 году на СИМ запретят ездить в парках Краснодара, на бульваре в центре города и по улице Красной.
Как писали Юга.ру, по данным аналитиков, самокатчики Краснодарского края экономят на поездках больше остальных россиян.