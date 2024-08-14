В Новороссийске запретят ездить по набережной на электросамокатах

Краснодарский край

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  • © Фото Eduardo Alvarado, unsplash.com
    © Фото Eduardo Alvarado, unsplash.com

Власти Новороссийска запретят передвигаться на средствах индивидуальной мобильности по набережной

13 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что на набережной города запретят ездить на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

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«Движение на электросамокатах по набережной имени Адмирала Серебрякова будет запрещено», — написал Кравченко.

Он отметил, что парковки для СИМ уже убрали из пешеходной зоны.

По данным пресс-службы администрации Новороссийска, соответствующие дорожные знаки установят до 30 октября.

В 2024 году министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для СИМ. Если изменения внесут в законодательство, то властям необходимо будет предусматривать зоны и дорожки для движения электросамокатов, а также создавать места для их парковки.

Согласно статистике Минтранса, начиная с 2020 года общее количество СИМ в России увеличилось в пять раз, а число поездок с использованием арендованных электросамокатов выросло в 20 раз.

Напомним, что ограничения на передвижение на электросамокатах уже ввели в Анапе и в нескольких районах Сочи, а также на пляжах и набережных курорта. В 2024 году на СИМ запретят ездить в парках Краснодара, на бульваре в центре города и по улице Красной.

Как писали Юга.ру, по данным аналитиков, самокатчики Краснодарского края экономят на поездках больше остальных россиян.

Курорты и туризм Новороссийск Самокаты Транспорт

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