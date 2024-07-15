В Краснодаре состоится встреча антикнижного клуба

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Vladvictoria с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Vladvictoria с сайта pixabay.com

В Краснодаре 28 июля состоится встреча антикнижного клуба для выгоревших, работающих и ленивых (18+)

Краснодарский антикнижный клуб «Не читал, но обсуждаю» анонсировал на 28 июля очную встречу.

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Участникам предлагают на выбор несколько изданий:

  • для работающих (классика) — Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»;
  • для выгоревших («легкая» литература) — Илья Ильф и Евгений Петров «Одноэтажная Америка»;
  • для ленивых (малые жанры) — Стефан Цвейг «Шахматная новелла»;
  • для тех, кто вообще боится открывать книгу, — Хорхе Луис Борхес «Вавилонская библиотека».

«Вдруг для вас эти тексты станут точкой возвращения в регулярное чтение без насилия над собой и чувства вины. Есть ли среди них комфортная для вас книга? Хочется начать, не дочитать, поругать, поплакаться, повеселиться, порадоваться своим успехам? Мы ждем вас на встрече нашего антикнижного клуба», — рассказали организаторы.

Встреча начнется в 17:00 в фотостудии «Систерс» по адресу улица Красноармейская, 62. Стоимость участия 200 рублей.

Напомним, антикнижный клуб для выгоревших, работающих и ленивых «Не читал, но обсуждаю» появился в Краснодаре в июне 2024 года. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 июля пройдет творческая встреча с писательницей Марго Гритт. Собравшиеся буду говорить о писательском пути внутри текста и за его пределами.

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