В Краснодаре состоится встреча антикнижного клуба

В Краснодаре 28 июля состоится встреча антикнижного клуба для выгоревших, работающих и ленивых (18+)

Участникам предлагают на выбор несколько изданий:

для работающих (классика) — Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»;

для выгоревших («легкая» литература) — Илья Ильф и Евгений Петров «Одноэтажная Америка»;

для ленивых (малые жанры) — Стефан Цвейг «Шахматная новелла»;

для тех, кто вообще боится открывать книгу, — Хорхе Луис Борхес «Вавилонская библиотека».

«Вдруг для вас эти тексты станут точкой возвращения в регулярное чтение без насилия над собой и чувства вины. Есть ли среди них комфортная для вас книга? Хочется начать, не дочитать, поругать, поплакаться, повеселиться, порадоваться своим успехам? Мы ждем вас на встрече нашего антикнижного клуба», — рассказали организаторы.

Встреча начнется в 17:00 в фотостудии «Систерс» по адресу улица Красноармейская, 62. Стоимость участия 200 рублей.

Напомним, антикнижный клуб для выгоревших, работающих и ленивых «Не читал, но обсуждаю» появился в Краснодаре в июне 2024 года.