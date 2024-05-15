В Краснодаре появился антикнижный клуб для выгоревших, работающих и ленивых

В Краснодаре на базе фотостудии «Систерс» появился антикнижный клуб «Не читал, но обсуждаю» (18+)

Он подойдет тем, кто:

по тем или иным причинам устает и не успевает читать;

чувствует, что хочет читать, но относится к чтению как к сложному делу;

всегда любил читать, но в последнее время не чувствует к этому желания;

просто хочет прийти в книжный клуб — без каких-либо заморочек.

«Книжных клубов в городе много разных, некоторые из них делают наши друзья и делают замечательно. Зачем нужен еще один? Мы постарались передать это в названии и в подзаголовке», — рассказали организаторы.

Что будет на первой встрече?

знакомство и общение;

выбор текстов на месяц.

Первая встреча книжного клуба «Не читал, но обсуждаю» состоится 19 мая в 18:00 по адресу улица Красноармейская, 62. Вход свободный.