В Краснодаре появился антикнижный клуб для выгоревших, работающих и ленивых

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В Краснодаре на базе фотостудии «Систерс» появился антикнижный клуб «Не читал, но обсуждаю» (18+)

Он подойдет тем, кто:

  • по тем или иным причинам устает и не успевает читать;
  • чувствует, что хочет читать, но относится к чтению как к сложному делу;
  • всегда любил читать, но в последнее время не чувствует к этому желания;
  • просто хочет прийти в книжный клуб — без каких-либо заморочек.

«Книжных клубов в городе много разных, некоторые из них делают наши друзья и делают замечательно. Зачем нужен еще один? Мы постарались передать это в названии и в подзаголовке», — рассказали организаторы.

Что будет на первой встрече?

  • знакомство и общение;
  • выбор текстов на месяц.

Первая встреча книжного клуба «Не читал, но обсуждаю» состоится 19 мая в 18:00 по адресу улица Красноармейская, 62. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 и 26 мая пройдут встречи с писательницей Катей Тюхай. Она представит книгу «Девочка со спичками».

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В Краснодаре появился антикнижный клуб для выгоревших, работающих и ленивых
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