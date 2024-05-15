В Краснодаре появился антикнижный клуб для выгоревших, работающих и ленивых
В Краснодаре на базе фотостудии «Систерс» появился антикнижный клуб «Не читал, но обсуждаю» (18+)
Он подойдет тем, кто:
- по тем или иным причинам устает и не успевает читать;
- чувствует, что хочет читать, но относится к чтению как к сложному делу;
- всегда любил читать, но в последнее время не чувствует к этому желания;
- просто хочет прийти в книжный клуб — без каких-либо заморочек.
«Книжных клубов в городе много разных, некоторые из них делают наши друзья и делают замечательно. Зачем нужен еще один? Мы постарались передать это в названии и в подзаголовке», — рассказали организаторы.
Что будет на первой встрече?
- знакомство и общение;
- выбор текстов на месяц.
Первая встреча книжного клуба «Не читал, но обсуждаю» состоится 19 мая в 18:00 по адресу улица Красноармейская, 62. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 и 26 мая пройдут встречи с писательницей Катей Тюхай. Она представит книгу «Девочка со спичками».
Вчера, 12:23В ожидании Corona
Беседа с Сергеем Калугиным из «Оргии Праведников» о православии на пороге Нового мира, «старинном» постмодерне и истории