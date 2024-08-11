В Краснодаре пройдет фестиваль «Локаллист»

Краснодарский край

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  • © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и Юга.ру
    © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и Юга.ру

В Краснодаре в последние дни августа пройдет фестиваль локальных брендов (12+)

Проект «Локаллист» и литературное сообщество «Бродский» анонсировали на 30-31 августа фестиваль локальных брендов. 

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В программе:

  • благотворительная распродажа книг в пользу «Краснодога», «Чарли» и «Ботанки»;
  • благотворительная распродажа растений и презентация книги;
  • выступление спикеров на тему развития локальной идентичности, маркетинга и продаж для мастеров;
  • лекции от мастеров и основателей брендов;
  • выступление музыкантов, поэтов и писателей Краснодара;
  • мастер-классы для взрослых и детей;
  • розыгрыши подарков.

Фестиваль пройдет 30 августа с 16:00 до 22:00 и 31 августа с 12:00 до 22:00 в арт-резиденции «Дом книги». 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылся магазин винтажной одежды «С миру по нитке». Представлены позиции самых разных стилей — от люкса до вещей из середины нулевых. Большинство — в единственном экземпляре.

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В Краснодаре пройдет фестиваль «Локаллист»
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