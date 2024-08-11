В Краснодаре пройдет фестиваль «Локаллист»

Фестиваль пройдет 30 августа с 16:00 до 22:00 и 31 августа с 12:00 до 22:00 в арт-резиденции «Дом книги».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылся магазин винтажной одежды «С миру по нитке». Представлены позиции самых разных стилей — от люкса до вещей из середины нулевых. Большинство — в единственном экземпляре.