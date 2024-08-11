В Краснодаре пройдет фестиваль «Локаллист»
В Краснодаре в последние дни августа пройдет фестиваль локальных брендов (12+)
Проект «Локаллист» и литературное сообщество «Бродский» анонсировали на 30-31 августа фестиваль локальных брендов.
Читайте также:
В программе:
- благотворительная распродажа книг в пользу «Краснодога», «Чарли» и «Ботанки»;
- благотворительная распродажа растений и презентация книги;
- выступление спикеров на тему развития локальной идентичности, маркетинга и продаж для мастеров;
- лекции от мастеров и основателей брендов;
- выступление музыкантов, поэтов и писателей Краснодара;
- мастер-классы для взрослых и детей;
- розыгрыши подарков.
Фестиваль пройдет 30 августа с 16:00 до 22:00 и 31 августа с 12:00 до 22:00 в арт-резиденции «Дом книги».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылся магазин винтажной одежды «С миру по нитке». Представлены позиции самых разных стилей — от люкса до вещей из середины нулевых. Большинство — в единственном экземпляре.
8 августа, 20:22В Краснодаре пройдут благотворительные культурные акции в помощь сгоревшему магазину
Как в них поучаствовать