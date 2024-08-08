Сколько в России домашних кошек и как подорожал корм. Длинная новость о кошках во Всемирный день кошек

8 августа отмечают Всемирный день кошек. Его учредил международный фонд защиты животных в 2002 году

День кошек — неофициальный праздник, который отмечают 8 августа по всему миру. В 2002 году его инициировал Международный фонд Animal Welfare. В некоторых странах этот праздник принято отмечать в другие дни: в России — 1 марта;

В США — 29 октября;

в Японии — 22 февраля;

в Польше —17 февраля;

в Италии — 17 ноября (День черного кота).

Численность кошек В апреле 2024 года Юга.ру писали, что численность домашних кошек в России за три года выросла на 13%, то есть на 5,5 млн. По данным Центра питания и благополучия животных, в Краснодаре она достигла 311 тысяч (+26%).



Чаще всего кошек россияне забирают с улицы или получают в «добрые руки» (40%). На втором месте — рождение животного дома (18%), на третьем — покупка или подарок знакомых (14%).

Траты на пушистых 7 августа пресс-служба «Ренессанс страхование» сообщила Юга.ру, что в первой половине 2024 года жители Краснодарского края увеличили расходы на содержание домашних животных почти на треть по сравнению с 2023 годом. По данным опроса страховой компании, содержание кошки обходится хозяевам дешевле. В частности, 10-20 тыс. рублей в месяц тратят 38% собачников и 17% владельцев кошек, а суммы от 20 тыс. рублей — 13% владельцев собак и 5% владельцев кошек. Таким образом, как минимум 10 тыс. рублей в месяц тратит каждый второй собачник и каждый четвертый владелец кошки.



Эксперты выяснили, что большинство опрошенных по России (80%) увеличили траты именно на корм.



В топ-5 регионов, чьи расходы на животных выросли, вошли Москва (62%), Татарстан (61%), Самарская область (59%), Воронежская область (58%) и Краснодарский край (58%).



Основными причинами роста расходов респонденты назвали инфляцию (54%) и переход на корма более высокого качества (34%).

Много слёз и маленькие чудеса: Репортаж из приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре

Что с приютами? На сегодня «Краснодог» является самым известным приютом для бездомных кошек и собак в Краснодаре. Благодаря нему новый дом обрели более 20 тыс. животных. Однако «Краснодог» не получает поддержки от государства и существует на пожертвования граждан.



При этом муниципальный приют в Краснодаре обещают построить больше 20 лет. В 2020 году власти города рассказали о планах строительства приюта в поселке Березовом. В 2022 году проект прошел экспертизу. Планировалось, что комплекс будет рассчитан на 222 места и займет 1,3 га. Стоимость приюта два года назад оценивали в 134 млн рублей. В 2023 году для строительства приюта выбрали подрядчика, а мэрия пообещала достроить приют к лету 2024 года.

Интересные факты Наука об их изучении кошачьих называется фелинологией.

Изначально кошек рассматривали как животных для добычи шкурок и мяса. Их одомашнивание началось около 10–15 тыс. лет назад в Древнем Египте. Этому способствовало зарождение сельского хозяйства.

В некоторых культурах кошки ассоциировались с магией и колдовством. Из-за этого с ними иногда плохо обращались. Например, сжигали заживо как соратников ведьм.

В Японии считают, что кошки приносят счастье. В стране распространены фигурки Манэки-нэко («манящий кот») с поднятой лапой — символ процветания и удачи.

Внутри складок голосовых связок кошки есть специальные подушечки — слой жировой ткани, который позволяет складкам вибрировать (мурлыкать) на низких частотах.

Кошки могут мурлыкать не только когда счастливы, но и когда голодны, одиноки или болеют.

Домашняя кошка может прожить 12–15 лет, а некоторые питомцы-долгожители — 20 лет и более.

В честь праздника разные издания опубликовали тематические подборки, вот одна из них: