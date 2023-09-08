В Краснодаре власти планируют за год построить приют для животных. Жить постоянно питомцы там не будут
Муниципальный приют для собак на 228 вольеров построят в краснодарском поселке Березовом
Напомним, в конкурсе на строительство муниципального приюта для собак в Краснодаре победила компания «Кубаньэнергостройремонт». С подрядчиком уже заключили контракт, строители приступят к работам в ближайшее время, сообщили в городской мэрии.
Уточняется, что приют построят в поселке Березовом на улице Скульптора Коломойцева, 30. Проектом предусмотрено 228 вольеров, выгульные площадки, стационар и склад.
Кому помочь в Краснодаре?:
Животных будут отлавливать и содержать там 26 дней. После всех необходимых процедур их будут выпускать обратно на улицу.
В мэрии сказали, что построить приют планируют к лету 2024 года. Согласно информации на сайте госзакупок, контракт с подрядчиком заключили до 29 августа следующего года. Стоимость приюта оценили в 191 млн рублей.
Как писали Юга.ру, строить приют в Краснодаре собирались с 2020 года. В 2022 году проект прошел экспертизу и только сейчас приступят к его строительству. Также планировалось, что комплекс будет рассчитан на 222 места и займет 1,3 га. Стоимость год назад оценивали в 134 млн рублей.
Напомним, в июле активисты Краснодарского края осудили закон, позволяющий регионам решать, как быть с бездомными животными.