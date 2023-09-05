Кому помочь в Краснодаре? Делаем добрые дела в День благотворительности

5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности. Генеральная ассамблея ООН учредила его в 2012 году. Дата приурочена к дню смерти матери Терезы, которую в 1979 году наградили Нобелевской премией мира за деятельность по борьбе с бедностью и за помощь людям. Благотворительность сплачивает и способствует созданию инклюзивного и более открытого общества, в котором особенные или нуждающиеся люди могут быть равноправными. Юга.ру напоминают о краснодарских организациях, которые помогают самым разным людям. Чтобы продолжать работать, им самим тоже нужна поддержка. «Открытая среда» Основательница фонда Анна Малова еще подростком заинтересовалась проблемами людей с аутизмом (расстройства аутистического спектра, РАС). Она столкнулась с недостатком информации и специалистов. Сначала вместе с единомышленниками девушка создала сайт «Аут.Инфо», потом работала в благотворительной организации «Синяя птица». Позже создала киноклуб для детей с аутизмом, который вырос в проект «Открытая среда» (ОС). Миссия организации — с помощью специалистов и активистов помогать подросткам и взрослым с аутизмом научиться жить самостоятельно.

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Проект реализует несколько программ, большинство — только благодаря пожертвованиям. Под руководством поведенческих аналитиков и психологов взрослых людей с тяжелыми нарушениями развития учат разговаривать, обслуживать себя, получать важные бытовые и социальные навыки. В Краснодаре для этого работает тренировочная квартира. Здесь люди с аутизмом учатся жить самостоятельно: планируют день, готовят еду, ходят в магазин, ведут бюджет и учатся распоряжаться деньгами.

«Открытая среда» празднует Хэллоуин. София и волонтер Алена © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Открытая среда» также оказывает гуманитарную поддержку нуждающимся семьям, где есть дети с аутизмом. Также в НКО создали терапевтическую группу для матерей и отцов. Опытный психолог помогает родителям направить заботу не только на ребёнка, но и на себя. Еще ОС проводит ресурсные встречи встречи для сиблингов — братьев и сестер детей с аутизмом. Ребята учатся работать со своими тревогами. Сейчас организация помогает 176 семьям. На конец 2021 года в Краснодарском крае наблюдались и получали консультативно-лечебную помощь 2076 человек с РАС, из них — 1964 несовершеннолетних и 112 взрослых. ПОМОЧЬ «ОТКРЫТОЙ СРЕДЕ» Кроме того, благодаря «Открытой среде» в Краснодарском крае впервые удалось официально трудоустроить трёх людей с расстройством аутистического спектра. «Организация старается удержаться в продолжающейся турбулентности и общероссийской тенденции к падению сборов. Жертвовать в России стали ощутимо меньше, недавно вышло хорошее исследование у «Опытным путем» об этом. Доверие к фондам на фоне повестки также падает. Наша главная задача сейчас — усилить прозрачность всех процессов, рассказывать о том, почему иногда помощь должна быть только системной, откуда приходят деньги и куда уходят», — рассказала Юга.ру Анна Малова. До конца года НКО хочет открыть новый проект — инклюзивную кофейню, в которой будут трудиться люди с аутизмом. Это даст им работу и новый опыт, а горожанам — пример, как можно делать бизнес социальным, а общество приучать к открытости.

Новогодний праздник фонда «Синяя птица» для детей с инвалидностью © ЮГА.ру

«Синяя птица» Благотворительная организация с 2010 года берет под свое крыло тяжелобольных детей, одиноких пожилых людей и нуждающиеся семьи. Для реализации миссии действуют три основных программы помощи и ежегодные благотворительные акции. В рамках проекта «Нужна помощь» фонд оказывает адресную помощь детям с инвалидностью в сложных случаях или экстренных ситуациях. Единственная в Краснодарском крае программа помощи «ЯЖивой» позволяет поддерживать качественный образ жизни детям в паллиативном состоянии. На базе программы «Верь в себя» действуют центры развития в Краснодаре и Крымске, где дети и подростки, в том числе с инвалидностью, получают помощь в адаптации, социализации, профориентации и развитии. ПОМОЧЬ «СИНЕЙ ПТИЦЕ» Через «Синюю птицу» можно помочь и краснодарскому хоспису, основная задача которого — уход и обеспечение комфортной жизни для неизлечимо больных людей. Можно как сделать денежное пожертвование, так и принести необходимое — взрослые подгузники размеров S, M, L; средства гигиены (шампуни, гели для душа, влажные салфетки и прочее); одноразовые пеленки. «Дети-Лучики» В Краснодарском крае живет более 480 семей, в которых родились дети с синдромом Дауна. Родители, которые поняли, что в государственных учреждениях не могут заниматься адаптацией и развитием их чад, в 2015 году основали благотворительную организацию «Дети-Лучики». По сути это организация для поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии. ПОМОЧЬ «ДЕТИ-ЛУЧИКИ» Ребята изучают школьную программу, занимаются с дефектологами и логопедами, танцами, рисованием, рукоделием, песочной терапией и даже садоводством.

Новогодний праздник фонда «Синяя птица» для детей с инвалидностью © ЮГА.ру

На базе благотворительной организации в 2021 году открылся ресурсный центр, в котором педагоги и психологи помогают родителям в вопросах воспитания и реабилитации их детей. Предусмотрена программа профессиональной подготовки мам и пап.

Помочь организации можно не только деньгами. Здесь всегда не хватает тех, кто может проводить мероприятия. Став волонтером, человек не только существенно облегчит жизнь команде фонда, но и получит интересный опыт. Кроме того, к сотрудничеству приглашают компании, готовые предоставить работу родителям, воспитывающих детей с синдромом Дауна. «Краснодог» Можно помогать не только людям, но и пострадавшим животным, оказавшимся на улице. Например, кошкам и собакам в приютах, на содержание которых требуются большие средства. Самый известный такой в кубанской столице — «Краснодог», у которого сейчас более 500 подопечных.

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«Краснодог» не получает поддержки от государства и существует на пожертвования граждан. Если не хотите перечислять деньги, можно привезти необходимое непосредственно по адресу. Всегда нужны корм и крупы, медикаменты, пеленки, старые пледы и постельное белье, одеяла и куртки. И самое главное — можно взять животное из приюта и завести себе четвероногого друга. Благодаря «Краснодогу» новый дом обрели более 20 тыс. кошек и собак. ПОМОЧЬ «КРАСНОДОГУ»

Приют для пострадавших животных «Краснодог» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Чистая среда» Если вы радеете за экологию, то стоит поддержать эту некоммерческую организацию, основная цель которой — остановить пластиковое загрязнение. Способов помочь несколько. Первый: принять участие в уборке природных уголков, малых рек и побережья Краснодарского края от мусора. Второй: единоразовое или ежемесячное пожертвование любой суммы, которая идет на работу организации и просвещение — «Чистая среда» устраивает бесплатные спектакли для детей, лекции для школьников, студентов и офисных работников.

Кроме того, средства идут на развитие экоцентра, который открылся в 2021 году. Это совместный проект краснодарской «Чистой среды» и московского «Собиратора». Первое в регионе место, где принимают на переработку около 50 разновидностей вторсырья, включая: тетрапаки, рентгеновские снимки, зубные щетки и так далее. «Для нас остается важным, чтобы тема заботы о природе и уменьшения мусора оставалась актуальной. Чтобы больше людей сдавали вторсырье на переработку, отказывались от лишнего пакета на кассе, и мы все вместе создавали спрос на экоинициативы. И конечно, важна поддержка наших единомышленников. Чтобы мы могли продолжать проводить уборки на природе, экоуроки для детей и взрослых и принимать вторсырье в Экоцентре», — рассказала менеджер экопроектов «Чистой среды» Ксения Лопункова. ПОМОЧЬ «ЧИСТОЙ СРЕДЕ» Со временем в Экоцентр стало приходить все больше людей, площади помещения стало не хватать. Летом «Чистая среда» не без помощи благотворителей переехала в другое здание. «Теперь у нас больше места и для приема вторсырья, и для проведения лекций и мастер-классов, и для зоны обмена книгами, играми и прочим. Благодарим всех, кто поддерживал нас: кто делал пожертвования и помогал с переездом», — добавила Лопункова.

Вход в «Экоцентр» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

«Анастасия» Благотворительный фонд создан в 2013 году. Он помогает детям с инвалидностью, из малообеспеченных семей, тяжелобольным и находящимся в трудной жизненной ситуации по всей России. В первую очередь, финансирует операции, покупку технических средств реабилитации, жизненно необходимых лекарств. За время своего существования фонд направил на оказание благотворительной помощи более 170 млн рублей. ПОМОЧЬ «АНАСТАСИИ» Кроме того, «Анастасия» оказывает помощь специальной (коррекционной) школе-интернату в поселке Ильский Северского района. Спортивный инвентарь, оборудование, различные расходные материалы — всё это фонд закупает, чтобы сделать жизнь воспитанников комфортнее. «Добрый-Юг» Организация работает в области благотворительной и социальной поддержки подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, помогает им вести активную жизнь. Фонд реализует четыре проекта, в которых участвуют более 80 семей. «Равные возможности» — социализация подростков и молодежи с ментальными нарушениями. «Время для мамы» — тематические встречи для женщин, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. ПОМОЧЬ «ДОБРЫЙ-ЮГ» «неПросто мастерские» — пространство, где люди с ментальными нарушениями обучаются и работают вместе с волонтерами. Опытные мастера помогают осваивать лепку из глины, швейное дело и кулинарию. Также «Добрый-Юг» занимается социально-трудовой адаптацией. «Дом-убежище» Это проект для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Его в 2021 году запустила Яна Гундарова, в прошлом тоже жертва абьюза. По задумке, девять месяцев женщины проходят восстановление по авторской программе, выстраивают отношения с детьми (если они есть) и просто приходят в себя. С детьми работают социальный педагог и психолог. В течение следующих трех месяцев женщины устраиваются на работу, откладывают деньги, ищут жилье.

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По средам у постояльцев убежища трехчасовые групповые занятия, по понедельникам — индивидуальные. По выходным проводятся психологические игры. Все участники работают в проекте на благотворительной основе.

Сейчас в доме-убежище живут около 20 человек, женщины и дети. Аренда дома, коммунальные услуги, продукты и средства первой необходимости обходятся в 120 тыс. рублей ежемесячно. Проекту приходится рассчитывать только на неравнодушных людей и их материальную помощь. «Август был сложным месяцем для нашего проекта. Мы всегда нуждаемся в финансовой поддержке. Подавать документы на грант от государства мы будем только в октябре, а если получим средства, то уже в новом году. Поэтому сейчас нам особенно нужна поддержка», — рассказала Яна Гундарова. ПОМОЧЬ «ДОМУ-УБЕЖИЩУ» Также проекту требуются волонтеры, готовые развивать социальные сети и помогать по дому. «Есть очень хорошие результаты. Наши выпускницы устраивают свою жизнь по-новому. Кто-то уже строит отношения, работает, покупает недвижимость», — добавила Яна Гундарова. «Рука помощи» Благотворительный фонд ведет деятельность по Краснодару и по всему региону с 2010 года. Организация помогает детям без опеки родителей и сиротам, учащимся коррекционных школ, малоимущим, пожилым людям без опеки, бездомным. У проекта несколько направлений деятельности. Так, каждый месяц участники собирают продуктовые наборы для малоимущих: масло подсолнечное, крупы, макароны, сахар, консервы, чай. Раз в неделю кормят людей на улицах. ПОМОЧЬ «РУКЕ ПОМОЩИ» Постоянно проходят акции по сбору средств и необходимых товаров для детей, например, школьных принадлежностей. Кроме того, проводится волонтерская работа в домах престарелых, детских домах и других учреждениях, где нуждаются в помощи. «Ангелы Кубани» Это интеграционный центр для детей и молодежи с ДЦП и их родителей, работающий с 2000 года. Здесь консультируют юристы и психологи. В центре есть игровая комната для кратковременного дневного пребывания детей с ДЦП, а также регулярно проводят творческие занятия.

Занятие в интеграционном центре «Ангелы Кубани» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Но основная деятельность — реабилитация. В центре стоит оборудование, которое социализирует и улучшает жизнь, помогает получить образование и найти профессию.