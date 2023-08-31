В Краснодаре выбрали подрядчика на строительство приюта для животных
Компания «Кубаньэнергостройремонт» будет строить в Краснодаре приют для бездомных животных
Подрядчик «Кубаньэнергостройремонт» победил в конкурсе на строительство приюта для животных в Краснодаре. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».
В Краснодаре отловом и чипированием животных временно займется предприниматель:
В июле Юга.ру писали, что мэрия Краснодара готовит конкурс, чтобы выбрать строителя муниципального приюта для животных.
На сайте госзакупок указано, что с компанией заключен контракт на сумму 191,2 млн рублей. Закончить строительные работы она должна до 31 июля 2024 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Кубаньэнергостройремонт» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Владелец компании — Светлана Мамий.
Напомним, что в июле активисты Краснодарского края осудили закон, позволяющий регионам решать, как быть с бездомными животными.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 15 августа определили места, где запрещено гулять с собаками.