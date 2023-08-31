В Краснодаре выбрали подрядчика на строительство приюта для животных

Краснодарский край

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  • Собака © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Собака © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Компания «Кубаньэнергостройремонт» будет строить в Краснодаре приют для бездомных животных

Подрядчик «Кубаньэнергостройремонт» победил в конкурсе на строительство приюта для животных в Краснодаре. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

В Краснодаре отловом и чипированием животных временно займется предприниматель:

В июле Юга.ру писали, что мэрия Краснодара готовит конкурс, чтобы выбрать строителя муниципального приюта для животных.

На сайте госзакупок указано, что с компанией заключен контракт на сумму 191,2 млн рублей. Закончить строительные работы она должна до 31 июля 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Кубаньэнергостройремонт» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Владелец компании — Светлана Мамий. 

Напомним, что в июле активисты Краснодарского края осудили закон, позволяющий регионам решать, как быть с бездомными животными.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 15 августа определили места, где запрещено гулять с собаками.

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