В Краснодаре выбрали подрядчика на строительство приюта для животных

Подрядчик «Кубаньэнергостройремонт» победил в конкурсе на строительство приюта для животных в Краснодаре. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

В июле Юга.ру писали, что мэрия Краснодара готовит конкурс, чтобы выбрать строителя муниципального приюта для животных.

На сайте госзакупок указано, что с компанией заключен контракт на сумму 191,2 млн рублей. Закончить строительные работы она должна до 31 июля 2024 года.



По данным «СПАРК-Интерфакс», «Кубаньэнергостройремонт» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Владелец компании — Светлана Мамий.



Напомним, что в июле активисты Краснодарского края осудили закон, позволяющий регионам решать, как быть с бездомными животными.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 15 августа определили места, где запрещено гулять с собаками.