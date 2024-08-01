«Картина ужасающая». В краснодарском магазине «Ботанка» после пожара погибли почти все растения

Рассказываем, как помочь растенишной «Ботанка» и другим магазинам и культурным пространствам на улице Красной, которые пострадали в пожаре

Предыстория. Жилой многоквартирный дом загорелся на улице Красная, 69. Пожар произошел на площади в 300 кв. метров, огонь перекинулся на крышу соседнего здания, где расположены керамическая мастерская и ресейл-площадка благотворительного фонда «Открытая среда», книжный магазин «Чарли» и растенишная «Ботанка».

Утром 1 августа телеграм-канал «Растенишная Ботанка» сообщил , что магазин сильно пострадал после пожара, который вспыхнул вечером 31 июля в центре Краснодара.

Без хищников и мастер-классов:

Сначала магазин сообщил, что сгорела крыша, а помещение залито водой.

«Нас впустили в здание. Картина ужасающая. Смотрим, что удастся спасти. Многие растения сгорели от жара, но есть и выжившие».

Позже сотрудники добавили, что практически все растения погибли.

«К сожалению, температура в помещении была такая, что вывозить почти нечего. Держимся, крепимся духом. Неравнодушные приезжают на помощь. Уборка на нашем этаже, к сожалению, уже не пригодится».