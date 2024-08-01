«Картина ужасающая». В краснодарском магазине «Ботанка» после пожара погибли почти все растения

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/rastenishnaya
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/rastenishnaya

Рассказываем, как помочь растенишной «Ботанка» и другим магазинам и культурным пространствам на улице Красной, которые пострадали в пожаре

Утром 1 августа телеграм-канал «Растенишная Ботанка» сообщил, что магазин сильно пострадал после пожара, который вспыхнул вечером 31 июля в центре Краснодара. 

Предыстория. Жилой многоквартирный дом загорелся на улице Красная, 69. Пожар произошел на площади в 300 кв. метров, огонь перекинулся на крышу соседнего здания, где расположены керамическая мастерская и ресейл-площадка благотворительного фонда «Открытая среда», книжный магазин «Чарли» и растенишная «Ботанка».

Без хищников и мастер-классов:

Сначала магазин сообщил, что сгорела крыша, а помещение залито водой.

«Нас впустили в здание. Картина ужасающая. Смотрим, что удастся спасти. Многие растения сгорели от жара, но есть и выжившие».

Позже сотрудники добавили, что практически все растения погибли.

«К сожалению, температура в помещении была такая, что вывозить почти нечего. Держимся, крепимся духом. Неравнодушные приезжают на помощь. Уборка на нашем этаже, к сожалению, уже не пригодится».

Как можно помочь:

  • Привезти картонные коробки средних размеров, чтобы упаковать горшки и остатки растений. Оставить их можно по адресу: улица Красная, 69 (внутренний двор).
  • Принять участие в общем сборе средств, который объявила хозяйка книжного магазина «Чарли» Анна Кадикова. Собранные деньги отправят всем резидентам здания, где произошел пожар.
  • Помочь растенишной «Ботанка» напрямую.

Как писали Юга.ру, МЧС по Краснодарскому краю уже несколько дней подряд предупреждает о высокой пожароопасности 4 и 5 классов.

В парке «Краснодар» 17 июля произошел пожар. В пабликах появилось видео с клубами дыма.

Краснодар Пожароопасность Пожары Происшествия

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