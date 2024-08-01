Какая погода ожидается в Краснодарском крае в первые дни августа

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали прогноз погоды в Краснодаре и по краю на 1 и 2 августа

31 июля Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в первые дни августа в регионе не будет дождей, как и аномальной жары.

В Краснодаре 1 и 2 августа будет облачно, однако осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +32-33 °C, при этом ночные температуры опустятся до +16 °C.

Коровы на дорогах, нашествие стрекоз и пингвин в море:

По краю температура днем — +33-35 °C. На Черноморском побережье может подуть ветер с порывами до 12-14 м/с. Воздух прогреется до + 27-32 °C.

МЧС по Краснодарскому краю продлило лишь одно штормовое предупреждение из трех — из-за высокой пожароопасности 4 и 5 классов. Предостережение будет действовать до конца дня 1 августа.

Как писали Юга.ру, власти Анапы 31 июля продлили запрет на купание в море из-за шторма.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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