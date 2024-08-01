Какая погода ожидается в Краснодарском крае в первые дни августа

Синоптики рассказали прогноз погоды в Краснодаре и по краю на 1 и 2 августа

31 июля Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в первые дни августа в регионе не будет дождей, как и аномальной жары.

В Краснодаре 1 и 2 августа будет облачно, однако осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +32-33 °C, при этом ночные температуры опустятся до +16 °C.