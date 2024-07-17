В парке «Краснодар» произошел пожар. В пабликах появилось видео с клубами дыма
Предварительно, в парке «Краснодар» загорелись строительные материалы
17 июля телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео пожара в парке «Краснодар». МЦУ сообщило, что загорелись строительные материалы, которые находятся в рабочем корпусе.
Экологи оценили площадь сгоревшего леса под Новороссийском в 94 га:
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что пожар произошел на площади 30 кв. метров, пожарные уже локализовали огонь. Стадиону «Краснодар» и деревьям ничего не угрожает.
Как писали Юга.ру, 16 июля сухая трава загорелась в 200 метрах от жилых домов в Краснодаре. Пожар произошел в микрорайоне Гидростроителей.
14 июля в поселке Белозерный загорелись камыши на так называемом «Озере лотосов».