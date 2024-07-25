Сатана, маньяки, пираты. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 25 июля

Рассказываем, что нового можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара с 25 июля (18+)

Главный герой спортивной драмы «В потоке трех стихий» (12+) Влад Фокин — чемпион по прыжкам в воду, переживающий карьерный кризис. Он получает неожиданное предложение: втереться в доверие к группе клифф-дайверов, подозреваемых в череде ограблений. Неожиданно герой выясняет, что преступники связаны с его лучшим другом. Фэнтези «Каспер и пираты» (6+) рассказывает о мальчике-привидении, который поселился в заброшенном доме на необитаемом острове с матерью и дядей. Все трое уверены, что люди — это сказочные чудища. Однажды на остров прибывает пират Деревянная Нога вместе с похищенной им девочкой. Карта указывает, что сокровища, которые хочет найти злодей, спрятаны как раз в доме Каспера.

В триллере «Список подозреваемых» (18+) серийный маньяк держит в страхе небольшой городок. На счету убийцы уже 11 женщин, но полиция не имеет ни единой зацепки. Детективу Ортега удается взять след, однако после этого пропадает его племянница. Теперь под подозрением оказываются все, кто каким-то образом причастен к этому делу. В хорроре «Собиратель душ» (18+) агент Ли Харкер охотится за неуловимым серийным убийцей. Уже больше 10 лет его жертвами становятся целые семьи. Чем ближе Харкер подбирается к разгадке личности преступника, тем лучше видит связь между собой и маньяком.

Действие хоррора «Заклятье: Слуги Сатаны» (18+) происходит в 1981 году в Индонезии. Бывшая популярная певица и мать четырёх детей прикована к постели и доживает последние дни. Семья уже с трудом сводит концы с концами, потому что комиссионных от записей больше нет. Когда женщина умирает, отец семейства отправляет в город, чтобы продать дом. Оставшиеся с бабушкой дети начинают видеть и слышать призраков. Драмеди «Хвостатый переполох» (16+) рассказывает о женщине, которая управляет ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках. Однако такое волонтерство вызывает недовольство домовладельца.

Мультфильм «Мир в моей голове» (12+) рассказывает об офисной сотруднице Ю-ми, жизнь которой полна забот. Совсем скоро она будет участвовать в конкурсе писателей, но идей для текстов нет. Зато роман с коллегой отлично развивается и вот-вот выйдет на новый уровень. Мир в голове Ю-ми находится в непрерывном стрессе: Рациональность угнетает Писателя, Благоразумие чинит препятствия Любви, с Голодом невозможно договориться, Тревога постоянно находится в эпицентре всех событий. Действие криминального боевика «Схватка» (18+) происходит в поезде, несущемся в Нью-Дели. Амриту нужно спасти возлюбленную. Всё принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются бандиты. Теперь парню нужно встать на защиту не только девушки, но и всех пассажиров. В мультфильме «Побег из лабиринта времени» (6+) лесоруб Вик отправляется в путешествие в пространстве, чтобы спасти братьев-медведей Бриара и Брамбла. На пути ему предстоит столкнуться с испытаниями, тайнами и странными существами.