В сети появился трейлер триллера «Конклав» об интригах в Ватикане

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  • Кадр из трейлера к фильму «Конклав» © Скриншот видео с YouTube-канала «СубВидео»
    Кадр из трейлера к фильму «Конклав» © Скриншот видео с YouTube-канала «СубВидео»

Кинокомпания FilmNation Entertainment представила трейлер фильма «Конклав». Режиссером проекта выступил Эдвард Бергер (18+)

YouTube-канал «СубВидео» поделился коротким роликом фильма «Конклав» с русскими субтитрами. Оскароносный Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен») выступил режиссером проекта. Рейф Файнс, Джон Литгоу, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини исполнили главные роли.

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Одноименный бестселлер Роберта Харриса лег в основу ленты. Сюжет триллера сосредоточится на политических интригах в Ватикане. Кардиналу Ломели поручено найти преемника умершего Папы Римского. В результате он обнаруживает, что у покойного был секрет, который необходимо раскрыть.

В мировой прокат фильм выйдет 31 октября.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер нового документального тру-крайм-сериала «Худший бывший на свете».

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В сети появился трейлер триллера «Конклав» об интригах в Ватикане
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