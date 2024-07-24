В сети появился трейлер триллера «Конклав» об интригах в Ватикане

Одноименный бестселлер Роберта Харриса лег в основу ленты. Сюжет триллера сосредоточится на политических интригах в Ватикане. Кардиналу Ломели поручено найти преемника умершего Папы Римского. В результате он обнаруживает, что у покойного был секрет, который необходимо раскрыть.

В мировой прокат фильм выйдет 31 октября.