В сети появился трейлер триллера «Конклав» об интригах в Ватикане
Кинокомпания FilmNation Entertainment представила трейлер фильма «Конклав». Режиссером проекта выступил Эдвард Бергер (18+)
YouTube-канал «СубВидео» поделился коротким роликом фильма «Конклав» с русскими субтитрами. Оскароносный Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен») выступил режиссером проекта. Рейф Файнс, Джон Литгоу, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини исполнили главные роли.
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Одноименный бестселлер Роберта Харриса лег в основу ленты. Сюжет триллера сосредоточится на политических интригах в Ватикане. Кардиналу Ломели поручено найти преемника умершего Папы Римского. В результате он обнаруживает, что у покойного был секрет, который необходимо раскрыть.
В мировой прокат фильм выйдет 31 октября.
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