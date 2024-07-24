Вышел второй трейлер «Джокер 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

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  • Кадр из трейлера к фильму «Джокер: Безумие на двоих» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Джокер: Безумие на двоих» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила второй трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» (18+)

YouTube-канал Kinoman поделился коротким роликом фильма «Джокер: Безумие на двоих» с русскими субтитрами. Тодд Филлипс выступил режиссером проекта, он же снял и первую часть. Хоакин Феникс и Леди Гага исполнили главные роли.

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Вторая часть названия — отсылка к синдрому, при котором бредовое состояние разделяют два человека. Фильм сняли как мюзикл, в нём будет 15 музыкальных номеров, большинство композиций — каверы на уже существующие песни.

Мировая премьера картины состоится 4 октября. В России фильм, возможно, покажут в рамках предсеансного обслуживания и под другим названием.

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Вышел второй трейлер «Джокер 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
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