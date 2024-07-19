Худший бывший. Опубликован трейлер нового тру-крайм-сериала

YouTube-канал Netflix поделился коротким роликом сериала «Худший бывший на свете». Над ним работает команда, ранее выпустившая документалку «Кошмарный квартирант», которая стала одним из самых востребованных проектов стриминга.

В первом сезоне шоу четыре эпизода. В каждой серии расскажут страшные истории о предательстве, насилии и обмане. При создании авторы использовали записи с камер видеонаблюдения, а также интервью с жертвами насилия. Некоторые эпизоды показаны в виде анимации.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе 14 августа.