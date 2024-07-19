Худший бывший. Опубликован трейлер нового тру-крайм-сериала
Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер нового документального тру-крайм-сериала «Худший бывший на свете» (18+)
YouTube-канал Netflix поделился коротким роликом сериала «Худший бывший на свете». Над ним работает команда, ранее выпустившая документалку «Кошмарный квартирант», которая стала одним из самых востребованных проектов стриминга.
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В первом сезоне шоу четыре эпизода. В каждой серии расскажут страшные истории о предательстве, насилии и обмане. При создании авторы использовали записи с камер видеонаблюдения, а также интервью с жертвами насилия. Некоторые эпизоды показаны в виде анимации.
Сериал выйдет на стриминговом сервисе 14 августа.
Как писали Юга.ру, ранее анимационная студия DreamWorks официально объявила о создании пятой части фильма «Шрек».